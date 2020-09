Easytoys-directeur over sponsorverbod KNVB: 'Ik ben stomverbaasd'

Directeur Eric Idema van het Veendammer bedrijf EasyToys is teleurgesteld dat de KNVB de sponsordeal tussen zijn bedrijf en FC Emmen tegenhoudt. Het bedrijf in seksspeeltjes mag niet met de bedrijfsnaam op het shirt, omdat het aanstootgevend zou zijn voor de jeugd.

De kwestie leidde zelfs al tot Kamervragen.

'De KNVB drukt ons in een hoekje'

Idema vindt de reglementen niet meer van deze tijd en is verbaasd over de gang van zaken. Het zorgde ervoor dat EasyToys ineens media-aandacht in binnen- en buitenland kreeg. Betere reclame is haast ondenkbaar, maar Idema zelf had liever gezien dat de sponsordeal groen licht had gekregen.

'Volgens de KNVB is de shirtsponsoring van EasyToys bij FC Emmen in strijd met de goede smaak en het fatsoen. Ze drukken ons hiermee echt in een hoekje', zegt Idema ietwat gedesillusioneerd.

'We zijn een goede werkgever en praten mee op internationaal niveau. Maar dan zegt de KNVB: 'Wij willen dit niet.' Ik heb hier geen woorden voor, eigenlijk. Ik ben stomverbaasd hoe dit allemaal gaat.'

'Bijzonder dat dit wordt tegengehouden'

FC Emmen kwam met een goed voorstel op het juiste moment, vertelt Idema. 'Het was een geweldige propositie voor ons en dan ga je er vol voor. Het is hartstikke leuk dat ik zo'n sponsorovereenkomst überhaupt kan doen', zegt Idema, zoekend naar de juiste woorden. Toch blijft de conclusie hetzelfde en daar baalt hij stevig van. 'Ik vind het heel bijzonder dat dit wordt tegengehouden.'

Want het hoofdsponsorschap was helemaal afgekaart, stelt Idema. De naam van EasyToys zou alleen op het shirt van het eerste elftal van FC Emmen komen. Bij FC Emmen-shirts voor kinderen onder de acht jaar zou in plaats van EasyToys een goed doel als sponsornaam op het shirt komen te staan. 'Maar onze voorstellen zijn allemaal van tafel geveegd en dat is heel erg jammer.'

Sponsoring bij FC Groningen

[image:]

Overigens is het niet zo dat de KNVB de sponsoring van het seksspeeltjesbedrijf volledig weert van de Nederlandse voetbalvelden. Zo komt de naam van EasyToys tijdens wedstrijden van FC Groningen met regelmaat voorbij op de digitale reclameborden.

Idema: 'Wij sponsoren FC Groningen al jaren en dat mag gewoon. Groningen en Drenthe zitten allebei in mijn hart', zegt Idema, die zijn roots in Emmen heeft liggen en bedrijf houdt in Veendam.

Wat hem betreft is de kous nog niet af over het afketsen van de sponsordeal. 'We gaan eerst met FC Emmen in beraad om te kijken wat nu de juiste stappen zijn. Ook zij zijn er niet blij mee dat de KNVB een streep door ons hoofdsponsorschap heeft gezet.'

Idema put in elk geval moed uit de bijval die hij krijgt op social media. 'Ik bespeur eigenlijk nergens negatieve reacties, iedereen is positief. Ik blijf dan ook strijdbaar.'

'Niet meer van deze tijd'

Ook D66-Kamerlid Antje Diertens is het oneens met het KNVB-besluit en stelt hierover vragen in de Tweede Kamer.

'Ik ga vragen of de minister hierover met de KNVB wil praten, want een bedrijf in seksspeeltjes weigeren als shirtsponsor is niet meer van deze tijd. Blijkbaar is er gewoon een behoefte aan. Bovendien hebben sportclubs het op dit moment al ontzettend moeilijk.'

Lees ook:

- Erotiek uit Veendam mag niet op het shirt van FC Emmen