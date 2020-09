KNVB: 'Met een sponsor uit de seksindustrie is voetbal niet voor jong en oud toegankelijk'

De eventuele sponsoring van EasyToys bij FC Emmen is in strijd met de KNVB-regels. De bond vindt het 'niet gepast dat supporters ongevraagd geconfronteerd worden met een reclame-uiting die in verband kan worden gebracht met de seksindustrie'.

Dat laat de voetbalbond donderdag weten in een schriftelijke reactie.

Ophef over sponsoring

EasyToys-directeur Eric Idema liet donderdagochtend aan RTV Noord weten 'stomverbaasd' te zijn dat de voetbalbond het hoofdsponsorschap van het Veendammer seksspeeltjesbedrijf bij FC Emmen tegenhoudt. D66-Kamerlid Antje Diertens liet op Twitter al weten dat ze het onzin vindt en wil opheldering van de Tweede Kamer. Ze noemt het besluit 'niet meer van deze tijd'.

Zelf handtekening onder reglementen gezet

Volgens de KNVB kwam het verzoek van FC Emmen om zich door EasyToys te laten sponsoren vorige week woensdag binnen. Omdat de Emmenaren zelf een handtekening onder het KNVB-reglement hebben gezet, hadden ze volgens de KNVB kunnen weten dat het hoofdsponsorschap van EasyToys niet goedgekeurd zou worden.

'In dit reglement is bepaald dat sponsoruitingen niet in strijd mogen zijn met de wet, openbare orde of de goede zeden, Nederlandse Reclame Code, goede smaak of het fatsoen, statuten en reglementen van de KNVB en besluiten van het bestuur betaald voetbal', legt een KNVB-woordvoerder uit.

Verschillende opvattingen over 'goede zeden'

Dat er verschillende opvattingen zijn over wat goede zeden, goede smaak of fatsoensnormen zijn, weet de KNVB ook. 'Maar na een overleg tussen het bestuur betaald voetbal en de Eredivisie CV (ECV) is besloten dat het niet gepast is om sponsoruitingen die in verband kunnen worden gebracht met de seksindustrie op de wedstrijdkleding van BVO’s te tonen', stelt de KNVB.

Hierbij is volgens de voetbalbond rekening gehouden met het feit dat het voetbal voor jong tot oud toegankelijk is en moet zijn.

Het bestuur betaald voetbal vindt het niet gepast dat supporters ongevraagd geconfronteerd worden met een reclame-uiting die in verband kan worden gebracht met de seksindustrie. KNVB

'Supporters van alle leeftijden volgen het voetbal door onder meer de wedstrijden te bekijken. Het bestuur betaald voetbal vindt het niet gepast dat supporters ongevraagd geconfronteerd worden met een reclame-uiting die in verband kan worden gebracht met de seksindustrie. Dit geldt in het bijzonder voor kinderen die zich bovendien willen identificeren met hun voorbeelden en vaak hun voetbalshirts dragen', motiveert de KNVB het besluit.

'Geen ander oordeel'

De KNVB laat weten begrip te hebben voor de oplossingen die voetbalclubs zoeken om in coronatijden het hoofd financieel boven water te houden. 'Maar dat er behoefte is aan extra financiering maakt ons oordeel hierover niet anders.'

Intussen zou FC Emmen een kort geding tegen de KNVB voorbereiden, om de naam van EasyToys alsnog op het shirt te krijgen.

