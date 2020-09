Groningen zamelt ruim tweeduizend slaapzakken in voor slachtoffers kamp Moria

Ebel Jan van Dijk van Because We Carry vindt het 'fantastisch' dat er zoveel slaapzakken in Groningen zijn ingezameld voor de slachtoffers van de brand in migrantenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos.

Kinderen die met hun hoofdjes op straat slapen

'Het is onbegrijpelijk dat dit binnen de grenzen van Europa gebeurt. Dat er kinderen met hun hoofdjes op straat slapen en dat het daar zo'n onmenselijke situatie is. Dat kan en wil ik niet accepteren. Het is fijn om te merken dat de rest van Groningen daar ook zo over denkt en dat we in staat zijn tot actie.'

Bij de Decathlon was geen slaapzak meer te koop Ebel Jan van Dijk van Because We Carry

Paar honderd meer slaapzakken dan gepland

Op het terrein van het Paradigm Festival in de stad zijn de afgelopen dagen slaapzakken ingezameld. Het doel was om er 1800 te krijgen. Dat zijn er een paar honderd meer geworden. Ook in de andere provincies van ons land zijn slaapzakken ingezameld. Vanuit Weesp brengen mensen van Because We Carry de slaapzakken zondag naar Lesbos.

Van Dijk: 'Het is hartverwarmend om te zien hoeveel mensen op zolder hebben gekeken of daar nog een slaapzak lag. En ze zijn naar de winkel gegaan of hebben geld ingezameld. Bij de Decathlon was geen slaapzak meer te koop.'

(Foto: Nico Swart/RTV Noord)

Van een overvolle bus tot een opa op een brakke fiets

Om de inzameling coronaproof te laten verlopen, was er een drive-in gemaakt op het Paradigm-terrein. Daar kwam van alles binnen. 'Het varieerde van busjes vol slaapzakken tot een opa op een brakke fiets die zijn slaapzak van zolder kwam brengen. En er was een meisje die voor ons een cake had gebakken. Wat ze allemaal gemeen hadden, was dat iedereen begaan is met wat daar gebeurt', besluit Van Dijk.

