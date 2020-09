Raad van State moet oordelen in meningsverschil uitbreiding koeienstal Blijham

De gemeenteraad van Westerwolde wil dat de Raad van State oordeelt of de uitbreidingsplannen van een koeienstal in Blijham na een nieuwe berekening voldoen.

De initiatiefnemer van de plannen en het gemeentebestuur van Westerwolde verschillen van mening over de uitbreidingsplannen van de stal. Dat ontstond nadat de Raad van State oordeelde dat er aanvullende berekeningen nodig zijn.

Wim Verweij wil zijn koeienstal in Blijham uitbreiden zodat er 1250 runderen in kunnen. Al elf jaar is de veehouder bezig om dat voor elkaar te krijgen. De gemeenteraad gaf er in oktober 2018 toestemming voor, maar na een bezwaar besloot de Raad van State dat er extra berekeningen nodig zijn.

Verdere onderbouwing nodig

Volgens Verweij heeft hij aanvullende berekeningen verzonden aan de gemeente, maar het gemeentebestuur van Westerwolde zegt dat zijn berekeningen niet voldoende zijn en verder onderbouwd moeten worden. Ze willen daarom de toestemming voor de uitbreiding weer intrekken.

Maar daar steekt de gemeenteraad nu een stokje voor. Gemeentebelangen, CDA, VVD en Lijst Timmermans vinden dat de kaders van de nieuwe berekeningen onduidelijk zijn.

‘Het is niet duidelijk wie het nu bij het juiste eind heeft’, zegt liberaal Pieter Dinkla (VVD). ‘Het is te simpel om het bestemmingsplan in te trekken’, concludeert hij. Een meerderheid van de raad draagt daarom op om de berekeningen naar de Raad van State te sturen, zodat zij kunnen beslissen of de berekeningen voldoen of niet.

'Niemand weet hoe het moet'

Verweij is blij met die beslissing: ‘Wij denken dat het goed komt’, laat hij weten. Volgens hem is hij de eerste in Nederland die een dergelijke beoordeling op het gebied van bemesting maakt. ‘Niemand weet hoe het moet. We hebben met juristen van de Raad van State overlegd en daarna hebben wij de berekening gemaakt.’

Wethouder Bart Huizing zegt dat het college overigens nog steeds denkt dat de beoordeling niet toereikend is. Hij zegt dat de Raad van State heeft gevraagd om een zogenaamde ‘passende beoordeling’ en zegt de berekeningen van Verweij geen ‘passende beoordeling’ te vinden.

‘Maar de gemeenteraad heeft besloten dat ze dit wél een passende beoordeling vinden’, zegt Huizing. Hij gaat de berekening daarom voorleggen aan de Raad van State.

Stikstofuitspraak

Hij herhaalde dat het hem heeft verrast dat er nog een extra berekening moet komen. Toen de gemeente goedkeuring voor het plan gaf, was zo’n berekening niet nodig. Tegenwoordig wel, vanwege de stikstofuitspraak.

‘Het heeft ons verrast en verbaasd, maar we hebben er wel mee te dealen’, zei Huizing. ‘Het lijkt erop alsof de spelregels naderhand opnieuw zijn veranderd en we de wedstrijd opnieuw moeten spelen.’

