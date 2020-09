Analyse Groningse coronacijfers: ‘Dit is redelijk verontrustend’

In vergelijking met de rest van het land gaat het in Groningen nog goed. Per 100.000 inwoners zijn er hier 6,3 positieve gevallen. Landelijk zijn dat er 10.1. Maar experts zijn er niet gerust op.

‘Het moet minder’

‘Ik word hier helemaal niet blij van’, zegt UMCG-viroloog Bert Niesters. ‘Het ziet er in Groningen niet gezellig uit als ik naar de kaarten kijk. Het moet minder, anders loopt het helemaal uit de hand.’

Ook GGD-arts Machiel Vonk kijkt bezorgd naar de oplopende cijfers. ‘Dit is heel anders dan wat we gewend zijn.’ De vergelijking met het landelijke cijfer vindt hij niet zo interessant. Hij maakt zich echt zorgen over de groei van het aantal corona gevallen in Groningen.

Ik vind die toename redelijk verontrustend. Dat lijkt toch al wel op exponentiële groei, hoewel het nog te vroeg is om echt vast te stellen Machiel Vonk - GGD-arts

‘Ik vind die toename redelijk verontrustend. Dat lijkt toch al wel op exponentiële groei, hoewel het nog te vroeg is om echt vast te stellen.’

De alarmbellen gingen deze week af

Nu er meer wordt getest weten bestuurders ook beter wanneer het misgaat. Daarvoor zijn er signaalwaarden bedacht. Als die worden overschreden, betekent dat: foute boel. Groningen ging de afgelopen week al over zo’n signaalwaarde heen. Er waren op een gegeven moment meer dan zeven besmettingen per 100.000 Groningers; reden voor de alarmbel.

‘Dat zet je op scherp’, zegt Vonk. ‘Maar die grens moet wel een aantal keer achter elkaar worden overschreden voordat je nadenkt over concrete maatregelen.’ Veel belangrijker is de combinatie van meerdere signaalwaarden, meent Vonk. Hoe gaat het in de ziekenhuizen, waar zijn die besmettingen en hoeveel mensen overlijden er?

Waar komen de besmettingen vandaan?

In onze provincie lagen er de afgelopen dagen geen coronapatiënten in de ziekenhuizen. Dat komt waarschijnlijk doordat het virus vooral onder studenten waart; zij worden vaak minder ziek. Uit de laatste GGD-cijfers blijkt dat 55 procent van de Groningers met corona tussen de 18 en 24 jaar oud is. Volgens GGD-arts Vonk wordt de opleving van het virus voor een belangrijk deel veroorzaakt door de terugkeer van studenten na de zomer.

UMCG-viroloog Bert Niesters. (Foto: Karin Mulder/RTV Drenthe)

Maatregelen in het westen van het land

In het westen van het land is hetzelfde beeld te zien; in studentensteden gaat het hard. In Rotterdam zijn er donderdag 25 gevallen per 100.000 inwoners. Volgens Haagse bronnen wil het Kabinet in zes regio’s in het westen late café bezoeken ontmoedigen. Om middernacht gaan de lampen aan en de muziek uit. Een uur later moet de zaak leeg zijn.

Toch rekent burgemeester Schuiling van Groningen, ook voorzitter van de Veiligheidsregio, nog niet op maatregelen voor zijn stad. Hoewel ook hier de besmettingen vooral onder jongeren plaatsvinden, is het nog niet zo erg als in het westen. Niet vijfentwintig zoals in Rotterdam, maar 12,5 besmettingen per 100.000 inwoners. Schuiling gaat overigens wel in gesprek met studentenverenigingen.

Jongeren worden dan zelf wel niet ziek maar besmetten ouderen. Misschien niet direct maar wel indirect, in de supermarkt bijvoorbeeld Bert Niesters - UMCG-viroloog

Experts worstelen met de maatregelen

Want er moet wel iets gebeuren om de sterke groei onder vooral jongeren te remmen. ‘Landelijk raken er steeds meer ouderen besmet’, zegt Niesters. ‘Jongeren worden dan zelf wel niet ziek maar besmetten ouderen. Misschien niet direct, omdat je wel afstand houdt van je eigen ouders of opa en oma. Maar wel indirect, in de supermarkt bijvoorbeeld.’

Maar de experts worstelen met de maatregelen die je kunt nemen. ‘Het is heel moeilijk om de vinger erachter te krijgen’, zegt Vonk. ‘De meeste besmettingen vinden plaats in de privé situatie, vaak studentenhuizen, daar heb je weinig grip op.’

GGD-arts Machiel Vonk (Foto: RTV Noord)

Vonk zelf is dan ook geen voorstander van het sluiten van studentenverenigingen. ‘Daar gaat het over het algemeen wel goed. Als die dichtgaan gaan mensen bij elkaar hokken, gaat het feest ergens anders verder en heeft niemand er zicht op.’

‘Het verbaast me hoe kortzichtig mensen soms zijn’

Viroloog Niesters deelt die gedachtegang, maar weet: die besmettingen komen érgens vandaan. ‘We worden volgens mij steeds nonchalanter. In de stad zie je dat mensen zich niet aan de regels houden. Een paar maanden geleden kreeg je een schoon karretje in de supermarkt, nu krijg je een doekje en een spuitbus. Het verbaast me wel hoe kortzichtig mensen soms zijn.’

Zowel Niesters als Vonk benadrukt dat zij niet over de maatregelen gaan, maar denken dat er nu eerst betere voorlichting moet komen en gehandhaafd waar mogelijk. ‘Je hebt volgens mij geen harde maatregelen beschikbaar nu’, zegt Vonk. ‘Behalve voorlichten heb je niets.’

Niesters vult aan: ‘Volgens mij moet de burgervader een goed gesprek aangaan met studenten, universiteiten, verenigingen en daar benadrukken: wat we niet willen is een lockdown.’

Regionale lockdown blijft een optie

Want dat is nog altijd optie, hoewel het voor Groningen nog ver weg lijkt. ‘Ik denk dat je zoiets eerst in de regio’s Rotterdam en Amsterdam ziet. Maar het is wel een optie die de bestuurders in hun achterhoofd zullen houden.’

Testen

De afgelopen weken test de GGD meer Groningers op het coronavirus. In de eerste week werden er 5129 tests afgenomen. In de tweede week waren dat er 5257.

Lees ook:

- ‘Studentenverenigingen zijn middel tegen besmettingen, niet de oorzaak’

- Burgemeester Schuiling: 'Het gaat nu echt fout, houd je aan de regels!'

- Alles over de coronacrisis