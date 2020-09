PvdA Stad: 'Stel verduurzaming van terrasverwarmers nog maar even uit'

Het verduurzamen van terrasverwarmers is door de coronacrisis iets minder noodzakelijk geworden. Daarom hoeven horeca-ondernemers zich daar voorlopig niet mee bezig te houden. Dat is de mening van de PvdA in de gemeente Groningen.

'De discussie over de verduurzaming moeten we wat ons betreft opschorten', zegt raadslid Jan Pieter Loopstra. Hij vindt het niet nodig dat ondernemers zich op dit moment met die kwestie bezighouden. 'Het gaat er nu om dat mensen gewoon buiten kunnen zitten, onder een terrasverwarmer.'



Duurzaamheid minder belangrijk in crisistijd



Voor de PvdA is het duurzame aspect van een terrasverwarmer door de huidige coronasituatie even wat minder belangrijk. De VVD is het daarmee eens. In 2017 gaf een meerderheid van de gemeenteraad het stadsbestuur de opdracht om de terrasverwarmers te verduurzamen. Dat vraagstuk moest van de raad worden opgepakt met Koninklijke Horeca Nederland.

Toenmalig wethouder Joost van Keulen (VVD) vond dat niet zo nodig. 'Het gaat prima nu. In het najaar gaan we kijken hoe we het een nieuwe impuls kunnen geven', waren destijds zijn woorden. Toch werd de wethouder op pad gestuurd door de Partij voor de Dieren, GroenLinks en PvdA.



Mogelijke grotere terrassen in de winter



Wethouder Paul de Rook (D66) bekijkt op dit moment of de grotere terrassen in de winter kunnen blijven staan. Normaal gesproken gaat vanaf 1 november het winterregime in werking. Dan mag een horecazaak alleen een terras tegen de gevel van het pand hebben.

Door het openhouden van terrassen, blijven mensen naar ons toekomen Paul de Rook - Wethouder gemeente Groningen





'We hebben in het college nog geen besluit genomen over de terrassen in de winter', zegt De Rook. 'We hebben wel een positieve grondhouding. Het openhouden van terrassen zou niet alleen de ondernemers helpen, maar ook de stad in het algemeen. Op die manier blijven mensen naar ons toekomen. We moeten er samen met de ondernemers naar kijken. Het is in de winter natuurlijk niet erg warm, dus we moeten kijken hoe we dat gaan doen.'



Terras als compensatie voor casinobrand



De horeca in Groningen wil de huidige terrassen behouden omdat ze in de afgelopen tijd omzetverlies hebben gehad. Ook staat er geen normale herfst en winter voor de deur door de coronacrisis.

Ondernemers aan het Gedempte Kattendiep hebben ook al eens ter compensatie een winterterras aangevraagd bij de gemeente. Die ondernemers kampten toen met omzetdaling door de brand die het Holland Casino verwoeste.



