Tien jaar cel en tbs voor doden en in stukken snijden Halil Erol

De 43-jarige Meppeler moet ook een schadevergoeding betalen aan de dochter, de zus en de broer van Erol. Dat meldt RTV Drenthe.

Auto in Haren gevonden en woning in Beijum doorzocht

Erol, vader van twee jonge kinderen, verdwijnt op 6 februari 2010. Zijn auto wordt een maand later brandend gevonden in Haren. In juni worden bij Steenwijk de armen en benen van de man gevonden, in een zak. Drie jaar later vinden twee wandelaars in het natuurgebied De Kiersche Wijde bij Wanneperveen de romp van Erol. Die is gewikkeld in een dekbedhoes. Het hoofd en de handen van Erol zijn nooit gevonden. In 2017 doorzoekt de politie een woning in de wijk Beijum in Stad in verband met de moordzaak. Ze vindt daar geen sporen van Erol.

Matthias M. is eerder veroordeeld

De Meppeler is eerder veroordeeld voor doodslag en kreeg toen ook tbs. Een paar weken na het beëindigen van die maatregel is hij opnieuw in de fout gegaan. De rechtbank heeft daarom besloten dat de maatschappij lang tegen hem moet worden beschermd en dat hij na zijn gevangenisstraf niet zo maar kan terugkeren in de maatschappij.

