Winschoters maken kennis met 'hun nieuwe centrum'

Inwoners worden donderdagmiddag en -avond bijgepraat en mogen meedenken over de plannen van de gemeente.

Grote plannen

Er staat een hoop te gebeuren in het centrum van Winschoten. Een merendeel van de gemeenteraad heeft er mee ingestemd het huidige gemeentehuis grotendeels te slopen en daar een nieuw, duurzaam gemeentehuis voor terug te bouwen. Boven de Hema worden naar alle waarschijnlijkheid appartementen of een nieuwe raadszaal gebouwd en er liggen plannen om achter dat pand stadswoningen te realiseren.

Veel ideeën

En wat gaat er even verderop gebeuren? Daar staat op dit moment een voormalig ziekenhuis te verpauperen. Binnen is het een zooitje voor de inbraken en kleine brandjes die jeugd gesticht heeft.

Wethouder Erich Wünker gaf eerder al toe dat de gemeente het ziekenhuis niet heeft aangekocht om het pand, maar om de aantrekkelijke locatie. Het lijkt voor de hand te liggen dat het pand plat gaat, maar wat komt daar voor terug?

'Er zijn veel ideeën', aldus projectleider Douwe Oosterkamp van de gemeente Oldambt. 'Het wordt spannend. Welke ideeën gaan ook geld opleveren voor de gemeente, dat is belangrijk. Het kan in elk geval niet nog veel langer leegstaan.'

Upgrade

Volgens de gemeente moet er een 'upgrade van het gehele centrum' komen. De bevolking heeft hierin ook een belangrijke stem volgens de projectleider. 'We laten vier stedenbouwkundige varianten zien. We willen weten: wat vinden de mensen goed en wat juist minder goed?'

'Het is dus niet alleen een kwestie van: kies er maar eentje uit. We willen ook weten waarom. Op basis daarvan gaan we aan de slag om een nieuw, definitief plan te maken.'

'Meer reuring'

Koos Hogerman van wijkplatform centrum Winschoten is ook op de informatiebijeenkomst van de gemeente. Hij is benieuwd naar de plannen, maar over het ziekenhuis is hij duidelijk: 'Dat ziekenhuis moet weg. Er moeten nieuwe woningen worden gebouwd, daar is behoefte aan.'

'Er moet wat meer reuring komen in Winschoten. Keurige, mooie woningen, dan zou ik er zelf ook wel willen wonen', aldus Hogerman.

Planning

Over de plannen wordt nog volop nagedacht, data waarop alles afgerond moet zijn staan al wel vast. In december moet duidelijk zijn wat er met het ziekenhuis gaat gebeuren.

Het nieuwe centrum van Winschoten moet in 2023 opgeleverd zijn.

Lees ook:

- Mogelijk geen raadszaal, maar appartementen boven Hema in Winschoten

- 'Het Sint Lucas is van ons allemaal, dus laten we er iets moois van maken'

- Oldambtster wethouder: 'Ik ga ervan uit dat het St. Lucas Ziekenhuis plat gaat'