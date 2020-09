Vrouw ontsnapt op het nippertje aan verkrachting in de bosjes

De rechtbank in Groningen heeft een 19-jarige man uit Algerije wegens een poging tot verkrachting veroordeeld tot dertig maanden cel. Het Openbaar Ministerie (OM) had twintig maanden geëist.

'Dit was een poging, maar wel zeer dicht tegen verkrachting aan', aldus de rechtbank.

De man sleurde in juli vorig jaar op de Biessumerlaan in Delfzijl een wandelende vrouw de bosjes in. Hij legde zijn hand op haar mond en neus, betastte haar en probeerde haar broek uit te trekken. Door te schreeuwen zag de vrouw kans de aandacht van een fietser te trekken. Die schoot de vrouw onmiddellijk te hulp. Haar belager ging ervandoor.

Verdachte in Frankrijk aangehouden

Via Twitter volgde een ware klopjacht op de man. Maar een DNA-spoor leidde uiteindelijk tot de arrestatie van de verdachte in Frankrijk. De Algerijn kwam in het asielzoekerscentrum in Delfzijl terecht na omzwervingen via Frankrijk. Na de verkrachtingspoging in Delfzijl verdween hij vier maanden van de radar. Hij verbleef korte tijd in Zwitserland. Daarna vertrok hij opnieuw naar Frankrijk, waar hij werd aangehouden.

'Angst van elke vrouw'

De rechtbank legt een hogere straf op omdat de man niet wil vertellen waarom hij de vrouw aanviel. De rechter tilt er bovendien zwaar aan de manier waarop de man te werk ging.

'Het is de angst van elke vrouw, de man in de bosjes.' Het slachtoffer had eerder verklaard dat ze bang was dat haar laatste uur had geslagen.

Na deze angstaanjagende gebeurtenis werd bij de vrouw een posttraumatische stressstoornis (ptss) vastgesteld. De dader moet het slachtoffer de gevraagde schadevergoeding van 2000 euro betalen.