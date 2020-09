NCG-doelstelling voor aantal inspecties staat ‘fors onder druk’

Eén van de woningen in Woltersum die in de stutten staat (Foto: Marco Grimmon/RTV Noord)

In de eerste acht maanden van 2020 heeft de NCG 1068 inspecties gedaan. Om het doel van 4000 te halen hadden dat er nu iets meer dan 2600 moeten zijn. De achterstand is volgens de NCG veroorzaakt door de uitbraak van het coronavirus.

De inspecties zijn medio maart tijdelijk stilgelegd. In april zijn ze in aangepaste vorm weer hervat om te kunnen voldoen aan de richtlijnen van het RIVM. In de praktijk blijkt volgens de NCG dat maar ongeveer de helft van de bewoners daar aan mee wil werken.

Alles op alles om het te halen

‘We hebben moeten concluderen dat het aantal van 4000 opnames in 2020 - vanwege de opgelopen achterstand - fors onder druk staat’, schrijft de NCG op haar website. ‘Vanaf medio september benut NCG weer de maximale capaciteit voor het doen van opnames. Dit betekent dat er 90 opnames per week zullen plaatsvinden.’

Een woordvoerder geeft aan dat het inderdaad geen makkelijke opdracht is, maar dat er alles aan wordt gedaan om de doelstelling alsnog te halen.

Rekensom leert: doel wordt niet gehaald

De vraag is echter hoe reëel de doelstelling überhaupt nog is. Met een - volgens de NCG zelf - maximale capaciteit van 90 inspecties per week en nog vijftien weken te gaan in 2020, is het logisch om in de rest van dit jaar nog maximaal 1350 inspecties te verwachten. In totaal zijn er dit jaar 1068 inspecties gedaan.

Een snelle rekensom leert dat een potentieel totaal van 2418 inspecties niet eens in de buurt komt van de doelstelling: 4000 inspecties.

Beoordelingen wel op schema

Nadat een huis is geïnspecteerd, moet het beoordeeld worden met de huidige bouwnorm. Als uit die beoordeling blijkt dat een huis niet bestand is tegen aardbevingen, dan moet het versterkt worden.

Het aantal beoordelingen ligt wel op schema. Hiervan wil de NCG eveneens 4000 resultaten hebben aan het einde van dit jaar. Tot en met augustus zijn er meer dan 2500 beoordelingen opgeleverd. In het huidige tempo komt deze doelstelling nadrukkelijk in zicht.

In totaal zijn er dit jaar tot en met augustus 131 huizen opgeleverd. In totaal zijn er de afgelopen jaren 1197 huizen opgeleverd in het kader van de versterkingsoperatie.

