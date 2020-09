Verdachten die vrouw (78) na overval 'voor dood achterlieten' blijven vast

De vrouw belde zaterdag 13 april 2019 in de namiddag de politie. Ze was net ernstig gewond wakker geworden. Haar huis aan de Groningerweg in Stad was overhoop gehaald. Ze kon zich niet herinneren wat er was gebeurd.

Een raam aan de voorkant van het huis bleek vernield en de televisie en enkele sieraden waren verdwenen. Het slachtoffer ging de vrijdagavond rond half twaalf naar bed. Ze werd pas zaterdag in de namiddag wakker.

De politie tastte lange tijd in het duister. Daarop werd Opsporing Verzocht ingeschakeld. Die uitzending leverde enkele tips op.

DNA en een BMW

De verdachten liepen uiteindelijk tegen de lamp door DNA op een stukje plakband op de buitenlamp, op een laken van het bed van het slachtoffer en een dasspelddoosje uit de woning. Ook blijkt uit telefoondata dat de verdachten daar in de omgeving waren.

Daarnaast is het viertal in Duitsland gecontroleerd in een BMW. Diezelfde BMW is door getuigen gezien in de omgeving van de woning. Bij huiszoekingen in Duitsland zijn een televisie, sieraden en speldjes gevonden. Allen afkomstig van de woningoverval.

'Voor dood achtergelaten'

De officier van justitie noemt de zaak ‘zeer ernstig’: 'Nadat de verdachten de goederen hebben meegenomen hebben ze het slachtoffer voor dood achtergelaten.'

De verdachten zijn respectievelijk op 9 juni, 22 juni, 2 juli en 3 juli van dit jaar aangehouden. Ze zijn eind juni tot medio juli alle vier voor 90 dagen vastgezet.

