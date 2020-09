Arjen Robben: ‘Volgens mij bepaal ik nog altijd zelf wat ik doe’

‘Iedereen mag dat zeggen’, zegt Robben donderdagochtend, als hij zich meldt bij sportpark Corpus Den Hoorn. ‘Dat is ook het mooie aan sport, iedereen heeft zijn mening. Mensen vanaf de zijlijn kunnen van alles roepen. Maar ik hecht meer waarde aan de mening van de mensen met wie ik werk. Volgens mij bepaal ik nog altijd wat ik zelf doe.’

Minder erg dan verwacht

Woensdag maakte FC Groningen al bekend dat de blessure van Robben minder erg was dan in eerste instantie misschien wel verwacht werd. ‘Het klinkt misschien gek, maar Ik ben eigenlijk wel positief. Ik had de scan eigenlijk ook slechter verwacht.’

Afgelopen zondag zat Robben na zijn uitvallen snel in de auto naar huis. ‘Ik was er op dat moment zo klaar mee’, verklaart de aanvoerder van FC Groningen. ‘Je bent een sporter en hebt emoties. Ik was boos, teleurgesteld en daar is volgens mij ook niks mis mee. Als dat niet meer kan dan weet ik het ook niet meer.’

Arjen Robben wordt tijden FC Groningen - PSV welkom geheten met een spandoek (Foto: OrangePictures)

Schade beperken

‘Daarna heb ik eerst de dingen gedaan die goed zijn voor mijn lijf, om de eventuele schade zoveel mogelijk te beperken. Het eerste wat ik heb gedaan is koelen. Ik heb snel het been ingepakt en een bandage erom gedaan, om een eventuele bloeding tegen te gaan. Daarna ben ik snel naar huis gegaan, poot omhoog, en toen lag ik er.’

Ondanks dat Robben positief is over zijn terugkeer binnen de lijnen bij FC Groningen wil hij richting de buitenwereld nog geen termijn aan zijn rentree hangen.

‘Als ik zeg dat ik over twee weken terug ben en je bent over twee weken niet terug, zeggen mensen dat het niet goed gaat. Als ik zeg dat ik over zes weken mijn rentree maak en ik ben sneller, dan zullen mensen zeggen dat ik risico ga nemen. Daarom denk ik dat het zo beter is. Als het goed is, dan is het goed’, besluit de aanvoerder van de Trots van het Noorden.

