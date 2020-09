OM eist tien maanden cel voor vechtpartij met bierflessen in schuur-café Pieterzijl

Poging tot zware mishandeling acht de officier bewezen. Daarnaast is de straf ook bedoeld wegens een mishandeling én vernieling van ramen.

Ruzie om een vrouw

Wat een gezellige avond had moeten worden in een schuur-café achter een woning in Pieterzijl, eindigde in een knokpartij. Het bier vloeide rijkelijk en de man kreeg woorden met een kennis. Het liep uit op een vechtpartij waarbij hij met een bierfles sloeg.

Volgens de man kon hij geen kant uit, omdat hij zelf door meerdere personen was geslagen met bierflessen. 'Ik moest me verdedigen', zei hij tegen de rechters. Maar getuigenverklaringen lopen hierover uiteen. De aanleiding van de ruzie zou liggen in een zitplaats naast een vrouw.

'Indrukwekkende wonden'

De officier repte over een explosie van geweld tussen meerdere mannen. 'Het bierfles-gevecht leverde één persoon twee indrukwekkende wonden op aan diens boven- en onderarm.' Dat zou de schuld van de Grootegaster zijn.

'Gelukkig bleef het letsel beperkt tot de armen. Poging tot doodslag vind ik niet bewezen, maar poging tot zware mishandeling wél', zei de officier. Die vond niet bewezen dat de man uit noodweer met de bierfles had geslagen.

'Je moet naar de dokter gaan, man!'

De Grootegaster zei tegen de rechters dat het mogelijk was dat hij de wonden op de arm van het slachtoffer had veroorzaakt, maar wist niets van een kapotte bierfles. 'Toen ik later al dat bloed bij hem zag dacht ik: die fles was waarschijnlijk kapot. Ik zei nog: je moet naar de dokter gaan, man.'

Na de ruzie zou hij ook de ramen van de woning vóór de schuur en die van een geparkeerde auto hebben vernield. Een mannelijke bezoeker zou hij hebben mishandeld door hem ruw vast te grijpen en aan zijn oren te trekken.

'U zou een sms-bericht hebben gestuurd naar het slachtoffer van de bierfles, met het verzoek om geen aangifte te doen, klopt dat?', vroeg de rechter aan de man. Die knikte. Hij vond dat je na een ruzie alles moet kunnen bijleggen, zonder tussenkomst van de politie. 'Ik ben misschien wel dertien keer in elkaar geslagen in mijn leven, deed ik ook geen aangifte van.'

Billen en blaren

De Grootegaster kreeg twee jaar geleden een voorwaardelijke straf van een half jaar opgelegd, ook wegens geweld. Omdat de man nog in zijn proeftijd liep toen hij op 22 maart in de fout ging, wil de officier deze straf ook op de man verhaald zien. 'Wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten.'

Naast mogelijk een totaal van 12 maanden brommen, moet de Grootegaster de alcohol laten staan en wacht hem een contactverbod met de slachtoffers. Die claimden samen 4000 euro schadevergoeding.

Uitspraak is over twee weken.