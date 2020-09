‘Studentenverenigingen zijn middel tegen besmettingen, niet de oorzaak’

Studentenverenigingen en sociëteiten zijn belangrijk in het voorkomen van coronabesmettingen in de privésfeer. Dat zegt universiteitsraadpartij De Vrije Student.

'Wanneer er wordt gekozen om studentenverenigingen te sluiten, dan wordt het probleem verplaatst en niet opgelost', stelt voorman David Jan Meijer. 'In plaats van kroegavonden met anderhalve meter afstand, krijg je dan huisfeesten waar het virus zich vrij kan verspreiden. De aanspreekcultuur en het verantwoordelijkheidsgevoel is daar veel minder aanwezig.'

‘We moeten niet vergeten dat we ruim 200 studentenorganisaties in Groningen hebben. Op dit moment zijn er bij slechts vijf verenigingen besmettingen geconstateerd en is er maar één vereniging aangewezen als daadwerkelijke besmettingshaard', aldus Meijer.

'Juist extra scherp'

Bij leden van onder meer Navigators, Vindicat, Albertus en Dizkartes werden de afgelopen tijd besmettingen geconstateerd. Maar, concludeert Meijer, het gros van de besmettingen vindt plaats in de reguliere horeca en in privé-kringen. Hij merkt op dat studentenverenigingen juist extra scherp zijn op de coronamaatregelen sinds ze in september weer open mogen.

'De studentbestuurders zijn zich enorm bewust van de verantwoordelijkheid die op hun schouders rust; de coronamaatregelen worden daarom ook vaker strenger gehandhaafd dan in de reguliere horeca.' Meijer pleit ook voor meer nuance in het debat.

Aanspreekcultuur

Woensdag bleek uit cijfers van de GGD dat er de afgelopen week 222 mensen positief getest zijn op corona in onze provincie, waarvan 55 procent tussen de 18 en 24 jaar oud is. Daarom gaat Schuiling als hoofd van de Veiligheidsregio vrijdag in gesprek met alle studentenverenigingen. 'Via de studentenverenigingen heb ik in één klap een heel grote groep jongeren te pakken', zegt Schuiling.

In aanloop naar dat gesprek roept De Vrije Student Schuiling dus op om de studentenkroegen juist te zien als een oplossing in de coronacrisis en niet als een probleem. Meijer: ’Maak gebruik van het verantwoordelijkheidsgevoel dat er leeft. Alleen op die wijze kunnen we volgende besmettingen voorkomen.’



