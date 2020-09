Kickbokster Sarèl de Jong staat in de vechtmodus

Sarèl de Jong stapt zaterdag sinds lange tijd de boksring weer in. De kickbokster uit Meedhuizen verdedigt haar Enfusion wereldtitel in de klasse tot 61 kilogram. Acht weken lang putte ze zich uit om topfit aan het gevecht tegen de Duitse Aylina Engel te beginnen.

De Jong staat weer in de vechtmodus. De coronacrisis trof ook haar. Ze kon een tijd niet optimaal trainen en geplande wedstrijden werden afgelast. 'Er waren wel speculaties dat het in september weer los zou gaan. En als er dan eenmaal een datum geprikt is dan werk je ergens naartoe. Dat is wel heel fijn', vertelt De Jong opgelucht. 'Dan kom je er weer helemaal in. Die vechtmodus heb je wel nodig in de voorbereiding.'

Als er eenmaal een datum is geprikt, kun je weer ergens naartoe werken Sarèl de Jong - Kickbokster

Knock-out zit in je hoofd

Zaterdagavond rond de klok van half elf is het zover. In vijf ronden van elk twee minuten moet De Jong laten zien dat ze nog steeds de nummer 1 van de wereld is. De Duitse is een onbekende tegenstandster, maar zo goed en zo kwaad als het kan geanalyseerd door haar trainer en coach Denis van der Giessen.

De Jong: 'Na ronde twee zit ik er meestal wel goed in. Dan moet ik er gewoon overheen gaan. Met de conditie is het altijd goed en een knock-out zit altijd in je hoofd. Aan de andere kant is een goede wedstrijd op punten winnen ook tof.'

Iedereen moet aan de kant

Het is niet het enige titelgevecht in de laatste maanden van 2020. In november staat ze in Martiniplaza geprogrammeerd. Dan moet ze knokken om haar wereldtitel tot 64 kilogram te prolongeren. Een op papier zwaardere klus dan het gevecht van zaterdag in Alkmaar.

Iedereen die op mijn pad komt moet aan de kant Sarèl de Jong - Kickbokster

'Ik vind dat de klasse tot 61 kilogram mij meer ligt. Bij een klasse hoger krijg ik te maken met te zware tegenstanders. Maar ik wil de titels natuurlijk zo lang mogelijk in bezit houden. Iedereen die op mijn pad komt moet aan de kant', lacht ze.

Kijken in de kroeg

Voorlopig zullen weinig fans haar live aan het werk zien bij het volbrengen van die missie. Zaterdagavond mogen slechts vijftig mensen de zaal in. Vader en moeder De Jong zijn er wel bij, net zoals haar grootste sponsor.

Op afstand is er ook steun. De kroeg in Meedhuizen opent de deuren om via een livestream De Jong in actie te zien. 'Ik heb van veel mensen gehoord dat ze gaan kijken in de kroeg. Dat is een fijne gedachte al zal ik er op het moment zelf niet echt bij stilstaan.'



