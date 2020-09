Ook rioolwater laat groeiend aantal besmettingen Stad zien

De rioolwaterzuiveringsinstallatie in Garmerwolde (Foto: Ton Sekuur/Groningen In Beeld)

Naast alle cijfers over het aantal coronabesmettingen kijkt het RIVM ook steeds serieuzer naar het aantal virusdeeltjes in het rioolwater. Wat blijkt? Waar het rioolwater van de stad Groningen tot nog toe weinig liet zien, is het virus nu wel duidelijk aanwezig.

Het coronavirus komt in het riool terecht via de ontlasting van besmette mensen. Door dit te meten kan het RIVM een eventuele opleving van het virus snel signaleren en ingrijpen.

Nieuwste metingen

Het riool van de stad Groningen en de dorpen Haren en Onnen komen uit bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Garmerwolde. De teller stond daar na de eerste septemberweek op 69 deeltjes per milliliter rioolwater. Dat was relatief weinig; landelijk stond de teller toen al op 276 deeltjes.

De nieuwste meting (15 september) geeft de stijging van het aantal besmettingen in de stad Groningen wel duidelijk weer. Garmerwolde geeft nu 580 deeltjes aan, landelijk zijn het er nu niet meer dan 313. Dat de gemeente Het Hogeland ook kampt met steeds meer besmettingen is ook terug te zien. Het meetstation in Wehe-den-Hoorn geeft 376 deeltjes aan en staat daarmee op plek twee, na de stad.

Wat zeggen de virusdeeltjes in poep ons?

De interpretatie van de rioolwatercijfers is nog niet zo makkelijk. Vorige week gaf de installatie in Ter Apel bijvoorbeeld opvallend hoge waarden aan: bijna vierhonderd deeltjes per milliliter. Toch was er van een uitbraak in Ter Apel en omstreken geen sprake. Hoe kan dat? Volgens GGD-arts Machiel Vonk is het onderzoek naar rioolwater simpelweg nog te pril om er op te kunnen varen. 'We hebben nog geen goede analyse van de cijfers. Het is een beginnende screening die alleen zegt: is er wel of niet virus in het gebied.'

Niet te vertalen naar aantal besmettingen

Volgens het RIVM kan het aantal virusdeeltjes nog niet worden vertaald naar het aantal mensen van wie de ontlasting en dus de coronavirusdeeltjes afkomstig is. Een model voor die berekening is nog in ontwikkeling. Daardoor is niet meer dan een grove schatting mogelijk. Daarbij speelt ook nog mee dat niet alle coronapatiënten virus in de ontlasting krijgen. In een grote studie waarbij data uit 21 onderzoeken zijn geanalyseerd bleek dat gemiddeld 66 procent van de patiënten het virus in de ontlasting had.

Ondanks alle beperkingen ziet het RIVM rioolwateronderzoek als nuttige methode voor het opsporen van corona. Daarom is het aantal metingen uitgebreid naar alle 300 installaties in Nederland.

