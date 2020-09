'Amerikaans bedrijf overweegt bouw isotopenfabriek in Groningen'

Het zou gaan om een investering van honderden miljoenen euro's. Volgens het FD staat het provinciebestuur volledig achter de plannen. Het is nog niet zeker of de plannen doorgaan, want het bedrijf wil eerst zeker weten hoe groot de concurrentie wordt van de nieuwe onderzoeksreactor bij Petten.

Bestraling van kankerpatiënten

Deze reactor, die nog gebouwd moet worden, is ook geschikt voor het maken van medische isotopen. Medische isotopen worden gebruikt bij de bestraling van kankerpatiënten.

Het is dus nog geen gelopen race. Naast Groningen zijn er nog twee locaties in Europa in beeld. 'We komen naar Europa. De vraag is alleen: waar gaan we bouwen?', zegt een woordvoerder van Shine Medical tegen het FD.