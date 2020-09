Ergernis over elektrische deelscooters in Groningse politiek

In de weg staande elektrische deelscooters zorgen voor ergernis in de Groningse politiek. Coalitiepartij PvdA en oppositiepartij PVV storen zich aan de groene scooters en vragen zich hardop af of het huidige experiment wel een vervolg moet krijgen.

De proef met de 350 deelscooters loopt tot eind dit jaar. Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) komt na deze maand met een evaluatie.

Midden op het voetpad

PvdA en PVV nemen daar een voorschot op. Vooral scooters die midden op het trottoir geparkeerd staan, wekken ergernis. 'Mensen die minder mobiel zijn, hebben er last van dat de scooters soms midden op het voetpad staan', zegt PvdA-raadslid Rik van Niejenhuis.

Ook PvdA-wethouder Roeland van der Schaaf stoort zich aan de scooters. Hij maakt zich zorgen over het effect van de scooters op de openbare ruimte, vooral in de binnenstad. 'Scooters in plaats van fietsen is geen vooruitgang', zegt Van der Schaaf bovendien op Twitter.

'Iedereen heeft toch een fiets?'

PVV'er Dennis Ram stoort zich ook aan de scooters. 'Ze worden overal maar neergezet. Daar moet je iets voor regelen. Bovendien: is het nodig dat al die scooters er zijn? Iedereen heeft toch een fiets?'

'Met deze scooters jaag je geen mensen uit de auto, zoals de bedoeling van de gemeente is. Als je boodschappen doet, pak je die toch. En je kinderen breng je ook niet op de scooter naar school.'

Ram denkt dat de scooters vooral gebruikt worden door mensen die anders op de fiets waren gestapt. 'Je zorgt er zo voor dat mensen minder in beweging komen. Ik zie dan ook geen voordelen, behalve dat er een bedrijf is dat er geld mee verdient. En dat is natuurlijk hun goed recht.'

Parkeerplaatsen bij binnenstad

De PVV vindt al langer dat de deelscooters niet meer welkom moeten zijn in de binnenstad van Groningen, net als scooters die op fossiele brandstoffen rijden. Aan de randen van de binnenstad komen wat de PVV betreft speciale parkeerplaatsen voor scooters, zodat gebruikers vanaf die plekken de stad in kunnen.

Niet ten koste van auto

PvdA-raadslid Van Niejenhuis wil in de evaluatie van wethouder Broeksma weten of de gebruikers niet met de fiets of bus hadden gereisd als de scooters er niet waren geweest. 'Het gaat naar mijn idee vooral ten koste van de fiets en het openbaar vervoer en niet ten koste van de auto. Als dat zo is, wat schiet je er dan mee op als stad?'

'Uitbannen niet de oplossing'

Studentenpartij Student&Stad noemt de ergernis over de scooters hypocriet. 'We willen al jaren dat mensen duurzamer reizen en meer vervoersmiddelen gaan delen. Ik ben blij dat dit soort initiatieven er zijn, we moeten het alleen in goede banen leiden. Bijvoorbeeld door gebieden aan te wijzen waar de scooters mogen staan', zegt raadslid Marten Duit.

'Ik vind het prachtig om te zien dat deze duurzame alternatieven ingezet worden. Aan de problemen die er zijn, moeten we wat doen, maar de scooters weer helemaal uitbannen is niet de oplossing.'

