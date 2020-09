Huisartsen Eemsdelta sturen brandbrief over proef met minder visite-auto's

Huisartsen uit de regio Delfzijl en Appingedam eisen dat een proef met minder nachtelijke visite-auto's van Doktersdienst Groningen per direct stopt. Volgens hen is het gebied te groot en zijn de aanrijtijden te lang geworden.

'Wederom wordt er een stuk patiëntveiligheid afgebroken en het wachten is op het eerste slachtoffer. Dit mag niet gebeuren, genoeg is genoeg', schrijft huisarts Bart Arntzen uit Appingedam namens de huisartsen in het gebied.



Werkdruk verminderen

Doktersdienst Groningen startte eind augustus een proef om 's nachts met vier in plaats van vijf visite-auto's te rijden in onze provincie. Daarmee gaan huisartsen naar spoedgevallen die niet dringend genoeg zijn voor ambulances. De aanpassing is op verzoek van alle huisartsen in onze provincie om mogelijk de werkdruk te kunnen verminderen.

Tijdens deze proef staat de visite-auto van Delfzijl tussen 23.00 en 02.00 uur op de dokterspost bij het Martini Ziekenhuis in Groningen als er geen visites zijn. De huisarts van dienst kan dan meehelpen op de spoedpost. Volgens de Doktersdienst is het daar nu drukker vanwege het coronavirus.



Zorgen om kaalslag van zorg in Delfzijl

Huisartsen uit de Eemsdelta-regio vinden het onacceptabel dat de auto uit Groningen moet komen: 'Hiermee is de laatste aanwezige arts uit het gebied, uitstrekkend van Bedum tot Bad Nieuweschans, verdwenen. Dit vinden wij onveilig voor de inwoners van deze regio en daarmee onacceptabel.'

Arntzen ziet de aanpassing als het verder uitkleden van de zorg in Delfzijl. In zijn brief vergelijkt hij de situatie met 2014, toen het Delfzicht ziekenhuis nog open was en de spoedeisende hulp 24 uur per dag actief was. Ook was de huisartsenspoedpost in de havenstad dagelijks tot 23.00 uur geopend, nu tot 21.00 uur en in weekenden tot 17.00 uur.



'Veiligheid is niet in het geding'

Locatiemanager Barth Nieman van Doktersdienst Groningen laat weten dat er tussen 23.00 en 02.00 uur nog wel gewoon visites worden gedaan in Delfzijl als dat nodig is. De dienstdoende arts moet binnen een uur bij de patiënt zijn. 'Stel dat je in Groningen zit, dan ben je in een half uur in Delfzijl. Vervolgens blijft de dienstdoende arts in Appingedam tot een volgende oproep voor een visite.'

Nieman benadrukt dat de de pilot is bedacht door de gezamenlijke huisartsen in onze provincie: 'Zij willen zo onderzoeken of de werkdruk hiermee verminderd wordt. Voorwaarde is dat de veiligheid van de patiënten daarbij niet in het geding is. De aanrijtijden blijven binnen de wettelijke norm. Tijdens de pilot staat altijd een visite-auto met arts klaar.'



Achteruitgang zorg op platteland

PvdA-raadslid Janny Volmer uit Delfzijl, die enkele jaren geleden meer dan zesduizend handtekeningen inzamelde tegen de verschraling van de zorg in de Eemsdelta-regio, is boos om de proef: 'Stel dat een huisarts in Lauwersoog is en naar een spoedgeval in Delfzijl moet. Dan ligt iemand anderhalf uur met heel erg veel pijn te wachten. Het is een achteruitgang van de zorg op het platteland.'

De proef duurt tot en met 3 oktober. De huisartsen uit de regio Delfzijl eisen dat de Doktersdienst er per direct mee stopt. Doktersdienst Groningen heeft de brief ontvangen en zal met de betrokken huisartsen in gesprek gaan.

