Gedeputeerde Rijzebol over isotopenfabriek: 'Kans groter dan 50 procent'

Gedeputeerde IJzebrand Rijzebol (CDA) heeft goede hoop dat het Amerikaanse Shine Medical zich in Groningen zal gaan vestigen. Volgens Rijzebol is Groningen een van de twee plekken die nog meedoen in de race.

Shine Medical is een bedrijf dat medische isotopen fabriceert en is met de Rijksuniversiteit Groningen en de afdeling Radiotherapie van het UMCG in gesprek over het opzetten van een onderzoeks- en productielocatie van medische biotopen. De provincie Groningen heeft goede hoop op de komst van Shine Medical.

Redelijk groot

'Ik schat de kans redelijk groot dat wij een belangrijke rol zullen spelen in hun keuze', zegt gedeputeerde IJzebrand Rijzebol. 'Groter dan 50 procent. We hebben goede wegen naar West-Europa.'

Rijzebol geeft aan dat onder andere de aanwezigheid van Groningen Airport Eelde van belang is voor de komst van Shine Medical. 'Vanuit daar kunnen zij met een privévliegtuig de Europese en Aziatische markt bedienen.'

150 tot 200 banen

Shine Medical is bereid honderden miljoenen euro te investeren in de nieuwe locatie en Rijzebol schat in dat er tussen de 150 en 200 banen voor met name hoogopgeleiden mee gemoeid zijn. 'Dat is een geweldige impuls voor onze provincie.'

Rijzebol wil niet zeggen welke locaties in beeld zijn voor de komst van Shine Medical. 'Maar als alles een beetje meezit, wordt er nog dit jaar door hen een keuze gemaakt.'

