Jongeren vertellen Staten over coronatijd: 'Te veel afval op straat'

De provincie Groningen moet iets doen aan de verkeersopstopping in Onderdendam. Ook moeten er meer prullenbakken komen in onze provincie en moeten er woningen worden gebouwd.

Deze hele diverse oogst aan ideeën werd een aantal leden van Provinciale Staten op een presenteerblaadje aangereikt. Tijdens een speciale sessie 'Praten met de Staten' gaven jongeren via een videoverbinding hun visie op de gang van zaken in coronatijd.

De leerlingen Ivan en Merlinde van groep 7 van basisschool De Waterlelie uit Winschoten vinden vooral dat de provincie meer aandacht moet besteden aan hygiëne.

Toeristische trekpleister

Van vwo-leerlingen van Winkler Prins uit Veendam wordt geopperd dat het Veenkoloniaal Museum beter kan worden gepromoot als toeristische trekpleister, om zo de economie op peil te houden.

VWO-leerlinge Pascale Kuiper van het Hogeland College in Warffum vindt dat er iets gedaan moet worden aan de verkeersdrukte in Onderdendam.

Ook ligt er te veel rommel op straat, stellen twee leerlingen van Abt Emo uit Westeremden. De Statenleden zijn blij met de input van de verschillende groepen jongeren.

Wat leeft er onder kinderen?

'Iedereen heeft natuurlijk thuis gezeten in de coronaperiode', zegt CDA-Statenlid Jesper Bergsma, een van de initiatiefnemers van deze dag. 'Wij hadden het idee: wat leeft er nu onder kinderen en jongeren? Wat vinden zij dat er anders moet in onze provincie. Veel kinderen zijn met de natuur bezig, ze vinden het belangrijk. En wat ze vervelend vinden om te zien is dat er afval in de natuur ligt.'

Het jongste Statenlid Bas de Boer (GroenLinks) is blij dat er aandacht is voor het milieu en de woningbouw. 'Het is mooi om te horen dat jongeren al heel erg nadenken over de vraag hoe de wereld in elkaar zit. Wat er voor mij tussenuit sprong voor mij is dat de woningcrisis ook onder kinderen en jongeren leeft.'

Dries Zwart( Partij voor het Noorden) is blij met de verhalen van jongeren. 'Ik word vooral enthousiast van het idee dat de jeugd begint te zeggen: er ligt te veel afval op straat, er moeten meer prullenmanden komen. Dat juist de jeugd dat constateert, vind ik een absolute plus.'