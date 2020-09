COA bouwt zes nieuwe paviljoens voor tijdelijke nachtopvang

In totaal is er dan voor 125 wachtende asielzoekers plek. Op dit moment moeten asielzoekers die na sluitingstijd aankomen, overnachten in de wachtkamer van de IND.

Ook moeten sommige asielzoekers, na een medische check, in een paviljoen op het terrein van de IND of in de sporthal van het COA overnachten. Ze kunnen die dag dan niet meer geregistreerd en geïdentificeerd worden. Een registratie en identificatie is nodig voordat ze naar de reguliere opvang mogen.

Dit zijn tijdelijke oplossingen. 'Ondertussen kan de sporthal niet meer gebruikt worden', zegt een woordvoerder van het COA. Ze wijst erop dat de scholen weer zijn begonnen.

Paviljoens komen op voormalige NAVO-terrein

De zes nieuwe paviljoens moeten daarom voor extra ruimte zorgen en worden gebouwd op het voormalige NAVO-terrein, naast de opvanglocatie in Ter Apel. Ze mogen maximaal 12 maanden blijven staan.

Met de gemeente is afgesproken dat de maximale opvangcapaciteit bij het COA in Ter Apel 2.000 asielzoekers blijft. Dat is inclusief de overnachtende asielzoekers in de zes paviljoens.

Het COA denkt dat de nieuwe paviljoens volgende week gebruikt kunnen worden.

Lees ook:

- Plannen voor noodunits bij aanmeldcentrum Ter Apel