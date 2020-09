Ajdin Hrustic vervangt Robben in de basis tegen ADO Den Haag

Vorige week zondag verloor FC Groningen de eerste competitiewedstrijd met 3-1 van PSV en zag, misschien nog wel erger dan de nederlaag, Arjen Robben uitvallen.

De blessure van de aanvoerder valt mee, maar de komende weken is hij nog niet inzetbaar voor de Trots van het Noorden. 'Zo kan je elke week een speler kwijtraken', relativeert trainer Danny Buijs het uitvallen van Robben nuchter. 'Tegen Werder Bremen verloren we Gabriel Gudmunddson, maar daar heeft elke club mee te maken.'

Prima trainingsweek

Volgens de oefenmeester heeft FC Groningen een prima trainingsweek gehad. 'Ondanks dat we aan het begin van de week teleurgesteld waren dat we de competitie met een nederlaag begonnen, gaat het goed', zegt Buijs. 'We hebben deze week onder prima omstandigheden kunnen trainen. De groep staat er goed voor.'

Met Arjen Robben, Gabriel Gudmundsson en Sam Schreck zijn er bij FC Groningen drie spelers niet inzetbaar komende zondag. 'De rest lijkt fit als iedereen morgen de training doorkomt. Sommige jongens hebben wat pijntjes, maar dat hoort erbij zo vroeg in het seizoen.'

Mooie graadmeter

Buijs is benieuwd waar zijn team op dit moment staat en denkt dat de wedstrijd tegen ADO Den Haag daarvoor een mooie graadmeter is. 'Ik ben heel nieuwsgierig of het lukt om zondag de betere ploeg te zijn en de wedstrijd naar ons toe te trekken. Het zijn misschien clichés, maar ik wil goed voetbal zien, kansen krijgen en goals maken. En weer dingen proberen te verbeteren ten opzichte van de wedstrijd tegen PSV.'

'Dat er momenten zijn dat het beter moet dan tegen PSV is duidelijk', zegt verdediger Wessel Dammers. De verdediger is één van de nieuwe gezichten van FC Groningen en speelt op de positie van Mike te Wierik. 'Als Sergio Padt de bal heeft dan probeer ik uit te zakken en een optie te zijn voor hem,' zegt Dammers over het verschil tussen FC Groningen en Fortuna Sittard. 'Bij Fortuna speelden we bijvoorbeeld veel vaker de lange bal.'

'Als we zonder tegendoelpunten en goed voetbal van het veld stappen ben ik tevreden. Het is niet zo dat als je een slechte wedstrijd speelt, maar je hebt wel gewonnen dat je dan heel ontevreden bent', aldus Dammers.

Enkelblessure

Het is nog de vraag of Patrick Joosten komende zondag met de ploeg van FC Groningen afreist naar Den Haag. De aanwinst heeft nog steeds wat last van zijn enkelblessure. Tegen PSV maakte Joosten zijn eerste minuten in het shirt van FC Groningen, maar kreeg tijdens de wedstrijd alweer wat last.

'In de wedstrijd had ik al twee momentjes dat ik last kreeg', vertelt de aanvaller. 'Ik vond het fijn om weer te voetballen. Heerlijk om weer minuten te maken, maar wel jammer dat ik er niet helemaal fit doorheen ben gekomen. Ik wil het liefst zo snel mogelijk doen waarvoor ik gekomen ben.'

'Ik moet nog even naar morgen kijken hoe het dan gaat. Dan wordt besloten of ik tegen ADO mee ga of niet. Ik zal zeker niet starten, maar dat is logisch als je van een blessure terugkomt', besluit Joosten.

In vergelijking met de wedstrijd tegen PSV speelt Ajdin Hrustic op de plek van de geblesseerde Arjen Robben. De opstelling ziet er dan als volgt uit.