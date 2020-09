‘We willen deze fabriek zo snel mogelijk van de grond krijgen’

Het plan van Shine Medical Technologies is er een van de grote getallen. Per dag moeten er 40.000 isotopen-kits worden geproduceerd waarmee ziekenhuizen diagnoses kunnen stellen bij - vooral - kankerpatiënten. Een aantal dat genoeg is voor twee keer de behoefte aan diagnosecapaciteit van alle Europese ziekenhuizen en kankercentra bij elkaar.

Shine zoekt ervoor een terrein zo groot als een voetbalveld. Daarvoor is Groningen nadrukkelijk in beeld. Harrie Buurlage (58), verantwoordelijk voor de opzet van de Europese tak van Shine Medical Technologies, zegt dat de provincie in de top drie staat van vestigingslocaties.

Voor Groningen stonden alle selectiecriteria op groen Harrie Buurlage - Shine Medical Technologies

‘Ik denk dat ik wel honderd sites (locaties, red.) in Europa heb beoordeeld’, zegt Buurlage. ‘Daarvan waren er zo’n twintig in Nederland. Voor Groningen stonden alle selectiecriteria op groen.’

In het radiogesprek van Buurlage met RTV Noord laat hij doorschemeren dat de gemeente Groningen gesprekspartner is. Waarmee het waarschijnlijk de stad is die voorop loopt in de race. Buurlage wil dat niet bevestigen, maar zegt wel dat Shine een ‘voorkeurslocatie’ heeft.

Dat het de stad Groningen betreft, is gezien de punten waarop de vestigingsplaatsen zijn beoordeeld tamelijk waarschijnlijk. Buurlage: ’We zoeken een plaats met een universiteit met technische opleidingen. Er is in Groningen veel kennis over radioactiviteit in het UMCG en de aanwezigheid van de deeltjesversneller van de RUG vinden we ook prettig.’

'Groningse mentaliteit bevalt ons goed'

Buurlage noemt ook de aanwezigheid van Groningen Airport Eelde als belangrijke vestigingsplaatsfactor. Het vliegveld biedt volgens Buurlage de Amerikaanse firma de mogelijkheid Europa ‘makkelijk te bedienen’.

‘Bovendien bevalt de mentaliteit van de Groningers ons buitengewoon goed. Er is hier een sterke werk- en leefcultuur, die sluit precies aan op de bedrijfscultuur van Shine.’

Het plan van Shine Medical Technologies gaat over de bouw van een zogeheten deeltjesversneller. Daarmee produceert het bedrijf twee radioactieve isotopen: molybdeen 99 en lutetium 177. De techniek om die instabiele, radioactieve elementen te maken in een deeltjesversneller is bedacht door de huidige directeur en oprichter van Shine, Greg Piefer.

'Sneller, goedkoper en veiliger'

Shine is tien jaar geleden begonnen met de ontwikkeling van commerciële toepassing van de techniek. ‘Wegens aanhoudende wereldwijde tekorten van deze medicijnen, vooral veroorzaakt door productie door verouderde onderzoeksreactoren.’

Shine stelt dat met de nieuwe techniek de bestaande productie van isotopen met kernreactoren overbodig wordt. Een van die reactoren staat in het Noordhollandse Petten. Deze Hoge Flux Reactor is momenteel de belangrijkste leverancier van radioactieve isotopen in Nederland.

De Shine-techniek levert maar één vijftigste van de hoeveelheid radioactief afval op vergeleken met de kernreactoren Harrie Buurlage - Shine Medical Technologies

Buurlage zegt dat de manier waarop Shine isotopen produceert bovendien een stuk goedkoper, sneller en veiliger is. ‘De Shine-techniek levert maar één vijftigste van de hoeveelheid radioactief afval op vergeleken met de kernreactoren’, verklaart Buurlage. ‘We hebben er echt een pareltje mee in onze handen.’

Voorkeur voor vestiging bij Petten?

In de Amerikaanse staat Wisconsin bouwt Shine momenteel een fabriek die vergelijkbaar is met de geplande Europese vestiging. De VS-fabriek is naar verwachting in 2022 operationeel. Ter overbrugging van de periode tot het moment waarop de Europese Shine-vestiging draait, worden de producten van de Amerikaanse fabriek naar Europa geëxporteerd.

Al is de planning om al in 2023 in Europa met de bouw te beginnen en in 2025 de productie te starten, het project kent een reeks onzekerheden. Zo lijkt het Rijk een voorkeur te hebben voor vestiging van de Shine deeltjesversneller in Petten, nabij de huidige reactor waar momenteel isotopen worden geproduceerd.

Een woordvoerder van toenmalig minister Bruins zegt in 2019 in het Noordhollands Dagblad dat Petten een ‘voor de hand liggende locatie is voor de bouw van een Isotopenfabriek door Shine’.

Shine gaat daar liever niet in mee, zegt Buurlage. Het bedrijf bouwt liever van nul af op een locatie waar ook mogelijkheden zijn voor uitbreiding. ‘We willen liever geen hinder van bestaande beperkingen’, aldus Buurlage.

Oneerlijke concurrentie door steun overheid

Een andere hobbel heeft ook een relatie met Petten. Daar wordt sinds 2003 met overheidssteun onder de naam Pallas gewerkt aan de bouw van de opvolger van de bestaande Hoge Flux Reactor, een project dat maar moeizaam van de grond komt.

Vanwege de (financiële) steun van de overheid aan Pallas zorgt dat project volgens Buurlage voor oneerlijke concurrentie en vermindert het de kansen voor Shine. Zolang Pallas boven de markt hangt, zullen investeerders minder happig zijn hun centen in Shine te steken, stelt Buurlage.

‘Het geld is nog niet binnen, we zijn nog maar net begonnen’, aldus Buurlage. ‘Een gelijk speelveld is een essentiële voorwaarde voor instappen private investeerders.’

'We laten ons niet afremmen'

Maar linksom of rechtsom, een Europese fabriek komt er, stelt Buurlage, die daarmee de druk op de onderhandelingen zet. Is het niet in Groningen of elders in het land, dan verkast Shine naar een ander land.

’We laten ons niet afremmen, maar we gaan met liefde een relatie aan met Nederland. Onze missie is zo snel mogelijk de fabriek van de grond te krijgen, in het belang van de patiënt.’

Waardevolle aanvulling

Mocht Shine komen, dan is dat volgens de Noordelijke Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij NOM een ‘waardevolle aanvulling op het ecosysteem in Groningen’.

’We hebben een sterke en diverse lifescience-sector in Groningen’, zegt projectmanager Gerard Lenstra van de NOM. ’Shine kan een impuls geven aan wat er gebeurt in de stad op het gebied van de nucleaire geneeskunde bij de RUG en het UMCG.’

De afdeling EZ van de gemeente Groningen wil niet op de berichtgeving ingaan. ’Wij doen nooit uitspraken over eventuele gesprekken die met bedrijven lopen’, aldus een woordvoerder.

