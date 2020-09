Doezumer zet blote vrouw in om Fries Roodbonte koe te promoten

Op die poster staat een blote vrouw met gespreide armen voor een koe in een weiland. Daaronder staat de tekst: 'PSP, ontwapenend'. De PSP staat voor Pacifistisch Socialistische Partij, vandaar. Die partij bestond van 1957 tot 1991.

Ook al bracht de afbeelding de PSP weinig electoraal gewin, de poster geldt wel als één van de beste verkiezingsposters aller tijden.

'De Fries Roodbonte is de koe van de toekomst'

Herman van Vliet uit Doezum was een jaar of 13 toen hij die poster overal zag hangen. Nu, bijna vijftig jaar later, komt hij op het idee om een kopie van de poster te maken om Fries Roodbonte koeien te promoten. Dat is namelijk dé koe van de toekomst, denkt hij.

De originele poster van de PSP (Foto: Hendrik Jan Koldeweij)

Minder uitstoot van stikstof

'Ten eerste zijn ze, wat ze noemen, mooi vierkant', begint hij zijn opsomming. 'Ze zijn goed bevleesd, het zijn niet van die wandelende karkassen. Ze geven iets minder melk dan andere koeien, maar daar staat tegenover dat ze veel langer meegaan. En Fries Roodbont hoeft geen krachtvoer, waardoor de uitstoot van stikstof veel minder is. Een echt duurzame koe dus.'

Op zoek naar een roodharig model

Van Vliet ging op zoek naar een model dat wilde meewerken aan zijn project. 'Het moest wel een roodharige vrouw zijn', zegt hij. 'Dat past mooi bij de koe.'

Zo'n model vond hij uiteindelijk in Amsterdam. Van Vliet: 'Ze wilde graag meewerken aan de fotoshoot, ze stond achter het idee deze koeien te promoten'.

Van Vliet met zijn zelf ontworpen poster (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

En dus stond dat model onlangs in een weiland van Sandra en Harald Woldring in Haren, die met 160 koeien de grootste verzameling Fries Roodbont ter wereld hebben.

De foto werd gemaakt in een weiland in Haren (Foto: Herman van Vliet)

Een foto maken met één dame en één koe is nog niet zo eenvoudig

'Dat was nog een hele toestand', herinnert hij zich. 'Het gedrag van koeien is dat ze eerst schrikken en weglopen, dan komen ze allemaal samen terug en kun je onmogelijk een foto maken van één dame met één koe en daarna nokken ze weer met z'n allen af. We hadden de mazzel dat één van de koeien nog even achterom keek. Het was echt een lucky shot. Er is ook echt maar één foto gelukt en die staat op de poster.'

Een roodharige vrouw en een koe dus, in dezelfde pose als een halve eeuw geleden. Maar nu met een nieuwe tekst, die luidt: Fries Roodbont, koe van de toekomst.

Van Vliet denkt dat de poster kan helpen de uitstoot van stikstof te verminderen: 'Ik hoop dat boeren die dit zien, denken: dit is inderdaad één van de grote oplossingen: ander vee. Gewoon terug naar wat vroeger ook goed was. Ik hoop dat de poster daar bij helpt.'

