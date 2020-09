Kamerfractie ChristenUnie: Isotopenfabriek moet naar Groningen

Shine Medical is een bedrijf dat medische isotopen fabriceert en is met de Rijksuniversiteit Groningen en de afdeling Radiotherapie van het UMCG in gesprek over het opzetten van een onderzoeks- en productielocatie van medische biotopen. De provincie Groningen heeft goede hoop op de komst van Shine Medical.

Kamerlid Carla Dik-Faber van de ChristenUnie wil dat de minister in gesprek gaat met het bedrijf om dat te laten gebeuren.

‘Shine Medical is een prachtig en innovatief bedrijf dat zorgt voor veel hoogwaardige werkgelegenheid’, zegt Dik-Faber. ‘Vestiging van de medische isotopen fabriek in de provincie Groningen zou geweldig nieuws zijn.

Dik Faber wil niet dat het bedrijf uit Groningse handen glipt. ‘Eerder zijn we Lighthouse (ASML) aan België kwijtgeraakt, en zoiets mag niet nog een keer gebeuren’

Gedeputeerde IJzebrand Rijzebol (CDA) zei vrijdag goede hoop te hebben dat het bedrijf zich in Groningen gaat vestigen. Shine Medical is bereid honderden miljoenen euro te investeren in de nieuwe locatie. Rijzebol schat in dat er tussen de 150 en 200 banen voor met name hoogopgeleiden mee gemoeid zijn.

Waar worden isotonen voor gebruikt?

Groningen heeft al een protonencentrum. Protonen zijn heel gericht naar een tumor te sturen. Daardoor komt er weinig straling op omliggende weefsels. Isotopen worden ingezet als er op meerdere plaatsen in het lichaam uitzaaiingen in de botten zijn.

