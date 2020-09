Voorlopig nog geen regionale maatregelen voor Groningen

Die maatregelen gelden voor zes veiligheidsregio's die worden aangemerkt als 'Zorgelijk'. Veiligheidsregio Groningen wordt momenteel nog aangemerkt als 'Waakzaam'. Wel komt al meerdere dagen het aantal besmettingen boven de signaalwaarde. Dat is het cijfer waar naar wordt gekeken om te bepalen of er maatregelen nodig zijn.

De donkere regio's zijn Zorgelijk (Foto: Rijksoverheid)

Kinderen niet testen

Er zijn wel nieuwe landelijke maatregelen aangekondigd. Zo hoeven kinderen onder de 13 jaar met een snotneus niet meer worden getest. Ook krijgen zorgpersoneel en leraren tijdelijk voorrang bij het afnemen van een coronatest.

Zowel Rutte als De Jonge zijn er nog niet gerust op. De Jonge spreekt al van 'de tweede golf'. 'Als we kijken naar de situatie in ziekenhuizen is het nog niet zover', aldus de Jonge. 'Het is aan ons samen te voorkomen dat het zover komt.' Omdat er inmiddels veel meer informatie beschikbaar is over het virus, 'kunnen we de tweede golf breken'.

'Het was ons gedrag dat het verschil maakte'

Rutte waarschuwde nogmaals om de regels niet los te laten. Hij brengt de periode in het voorjaar in herinnering toen de ziekenhuizen vol lagen met coronapatiënten en de capaciteit op de intensive care nauwelijks voldeed. Dat het virus daarna ver kon worden teruggedrongen, kwam doordat het overgrote deel van de bevolking zich aan de regels hield. 'Het was ons gedrag dat het verschil maakte', aldus de premier.

