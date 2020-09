Neuzen in oud vuil op de tentoonstelling 'Stort!'

'Tienduizend jaar geleden was er ook al afval', zegt stadsarcheoloog Gert Kortekaas. 'Dat klinkt vreemd, maar mensen in de Steentijd maakten hun werktuigen van vuursteen en daar sloegen stukken vanaf. De scherpe splinters veegden ze op een hoek aan de rand van hun kampje om te voorkomen dat ze er in trapten. Die hoopjes zijn er nu nog als we een oud rendierjagerskamp opgraven.'

Op die oude vuilstorten kun je soms de mooiste spullen vinden Geschiedenisdocent Nick Landman

Leerlingen bewust maken van vervuiling

De tentoonstelling is een initiatief van geschiedenisdocent Nick Landman. Om zijn leerlingen bewust te maken van de problemen die we hebben met vuilnis en vervuiling, nam hij ze mee naar het Friesche Veen, tegenover het Paterswoldsemeer, waar vroeger het huisvuil van de stad Groningen werd gestort.

Als daar nu een boom omwaait, komt het oude vuil dat niet verteerd is, zoals flessen, potten en pannen, tevoorschijn. 'Op die oude vuilstorten kun je soms de mooiste spullen vinden', zegt Landman. 'Een oude veldfles uit de Eerste Wereldoorlog, een scherf van een bord van Hotel Willems in Groningen. Dat stond in de Herestraat en daar zit nu de McDonald's in. Het enige wat dus rest, is deze scherf en zo heeft alles wat je op een vuilstort vindt een verhaal en dat is de charme er van.'

Nick Landman zoekt naar oud vuilnis (Foto: Reinder Smith/RTV Noord)

Er zijn meerdere stortplaatsen geweest

Tegenwoordig is het Friesche Veen beschermd natuurgebied en mag er niet meer gegraven worden, maar Landman kent ook andere oude stortplaatsen waar dat nog wel mag. Want Groningen heeft een lange geschiedenis van vuilverwerking en er zijn in de loop der jaren meerdere stortplaatsen geweest.

Bodemvondsten op de tentoonstelling (Foto: Reinder Smith/RTV Noord)

Van afval op straat gooien naar inzamelen

In de Middeleeuwen werd alles nog op straat gegooid en als je gaat graven in Stad kom je de resten daarvan nog steeds tegen. Begin 1600 kwamen er regels en verboden om vuil zomaar op straat te gooien en ging de stad het vuil ophalen, sorteren en hergebruiken als mest. Het meeste afval uit die tijd was verteerbaar en de hoeveelheid vuilnis was beperkt.

Tegenwoordig produceren we honderden kilo's vuil, waarvan een flink deel niet kan worden hergebruikt en niet afbreekbaar is. Zoals de grote hoeveelheid plastic die op de Groninger kwelders is gevonden na de ramp met de MS Zoë. Een deel daarvan is te zien op de tentoonstelling, maar zegt Kortekaas: 'een ander deel zwerft nog altijd rond op zee en daar zullen we nog jaren last van hebben'.

Afval van de MS Zoë (Foto: Reinder Smith/RTV Noord)

'Stort!' is te zien in het Noordelijk Scheepvaartmuseum tot en met 28 februari volgend jaar.