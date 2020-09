Groenteboer Bedum sluit na 25 jaar de deuren: 'Het pand wordt gesloopt'

'Het hele pand wordt gesloopt'

'Er is een tijd van komen en een tijd van gaan, hè' zegt groenteboer Anne tegen Ronald Niemeijer. De zaak wordt niet overgenomen. 'We gaan echt dicht', vertelt hij. 'Het hele pand wordt gesloopt en dan kun je wel naar een nieuw pand gaan zoeken, maar wij hebben de leeftijd om te zeggen: dat doen we niet meer.'

Steernvangers op het bord en in de winkel

Buiten het pand staat een bord waar de groenteboer iedere week een spreuk op schrijft. Deze keer staat er: 'Een prachtige dag! Was elke dag mor zo, veur 'n Steernvanger is dat altied zo!'

Het spreukenbord bij Groenteboer Lubbers (Foto: RTV Noord)

'Er liep deze week een steernvanger de winkel in en toen bedacht ik deze spreuk', vertelt Anne. Steernvanger is het Groningse woord voor sterrenvanger. 'Hoe toevallig dat op de laatste dag dat onze winkel open is, de Groningse band Steernvanger als verrassing komt spelen.'

Het verrassingsoptreden van Steernvanger (Foto: RTV Noord )

'Mensen gaan het persoonlijke contact missen'

In de winkel is het niet te missen dat het de laatste dag is. De zaak staat vol met bloemen. 'Mensen gaan het persoonlijke contact missen', vertelt Gezina. 'Het sociale contact dat vinden ze niet in een supermarkt, dan moet je echt naar een speciaalzaak.

Concurrentie van de supermarkt hebben de ondernemers wel gehad. 'Die is altijd een concurrent geweest, maar wij hebben het hier 25 jaar volgehouden tot ons pensioen en daar zijn we trots op.'

Om 13:00 uur zijn de deuren van Groentezaak Lubbers in Bedum voorgoed gesloten. De overgebleven groente en fruitstukken gaat naar de voedselbank. 'Weggooien is zonde', aldus Anne. De twee gaan nu eerst genieten van de rust.