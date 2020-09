Warming-up: ADO Den Haag - FC Groningen

Als het coronavirus niet was uitgebroken dan was deze wedstrijd vanmiddag ook niet gespeeld. ADO stevende af op degradatie, maar doordat de competitie werd stilgelegd, kroop de club uit de Hofstad door het oog van de naald. Daardoor komen twee oude bekenden elkaar tegen. Alexander Rankovic en Danny Buijs speelden in het verleden samen bij Den Haag, vandaag staan ze als trainers tegenover elkaar.

De vorm: FC Groningen

De nederlaag tegen PSV was na vorige week niet het slechtste nieuws voor de ploeg van Buijs. Arjen Robben viel uit en is de komende tijd niet inzetbaar vanwege een liesblessure. Dat is een flinke aderlating voor FC Groningen, omdat de ploeg voorin niet te veel keuzes heeft. Patrick Joosten heeft nog steeds last van een enkelblessure, Gabriel Gudmundsson begon deze week weer wat op het veld te trainen en Sam Schreck viel geblesseerd uit. Lichtpuntje is aanwinst Strandt Larsen. Hij maakte tegen PSV een prima indruk en staat vanmiddag wederom in de basis.

De vorm: ADO Den Haag

ADO verloor net als FC Groningen de eerste wedstrijd van de competitie. Tegen Heracles was het team van Rankovic kansloos en dat resulteerde in een 2-0 nederlaag. Wat dat betreft zijn er meer overeenkomsten tussen beide ploegen. Zowel ADO als FC Groningen heeft een heel jonge ploeg en is bijvoorbeeld nog niet uitgewinkeld. Afgelopen week haalde ADO drie nieuwe spelers. Lassana Faye (22), David Philipp (20) en Illay Elmkies (20) moeten het team van ADO versterken. Faye staat vanmiddag als enige van de nieuwelingen in de basis.

Waar moeten we op letten?

Danny Buijs is heel benieuwd waar zijn team op dit moment staat. Is Groningen bijvoorbeeld in staat om het spel te maken? Is Groningen in staat om kansen te creëren? Is Groningen in staat om achterin de boel dicht te houden? Allemaal vragen waar vanmiddag na de wedstrijd een voorzichtig antwoord op gegeven kan worden. Want het is nog vroeg, dit is pas de tweede wedstrijd, maar als Groningen mee wil gaan doen om de play-offplaatsen is het toch lekker als je daar vroeg in het seizoen al een beetje aansluiting bij kan krijgen. Mocht Groningen verliezen dan wordt dat de komende weken een moeilijk verhaal met het lastige programma wat Groningen heeft.

Historie

FC Groningen en ADO Den Haag speelden 26 keer tegen elkaar in Den Haag voor een eredivisiewedstrijd. Zowel ADO als Groningen won tien van die duels. Zes keer eindigde de wedstrijd in een gelijkspel.

FC Groningen Live

De wedstrijd is zondagmiddag live te volgen via Radio Noord en de website van RTV Noord. ADO Den Haag - FC Groningen begint om 12.15 uur. De uitzending van FC Groningen Live start om 11.45 op de website en Dag TV. Rond 12.05 uur sluit de radio daarbij aan.

Niiwino Geertsema presenteert, Stefan Bleeker doet verslag vanuit het stadion en Wim Masker is de analist in de studio. De wedstrijd is ook te volgen via een liveverslag op de site en in de app.

Blessures/schorsingen

Gabriel Gudmundsson, Arjen Robben en Sam Schreck zijn geblesseerd. Patrick Joosten is een twijfelgeval.

Opstelling FC Groningen

De vermoedelijke opstelling tegen ADO Den Haag (Foto: RTV Noord)

Lees ook:

- Ajdin Hrustic vervangt Robben in de basis tegen ADO Den Haag