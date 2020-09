Wallace and Gromit en Shaun het Schaap in het Forum: 'Ik wist niet dat ze van klei waren'

Hans Pol die verantwoordelijk is voor de tentoonstellingen in het Forum, staat stil bij een vitrine met een scene uit Wallace and Gromit. Hond en baas staan in de keuken. 'Kijk, die keukenkastjes', wijst hij. 'Je ziet precies wat er in staat. Zo gedetailleerd, dat kun je niet zien in de films. Alleen al daarom is het leuk om deze tentoonstelling te bekijken.'

Hans Pol kijkt in het keukentje van Wallace en Gromit (Foto: Noor Vloeimans/RTV Noord)

Aardman Animations, zoals het bedrijf officieel heet, werd in de jaren 70 opgericht door Peter Lord en David Sproxton in Engeland. Zij zijn gespecialiseerd in klei-animaties en maakten onder meer de populaire en wereldberoemde kinderfilms Shaun het Schaap en diverse afleveringen van uitvinder Wallace en zijn hond Gromit. De animatieseries staan bekend om hun toegankelijkheid voor kinderen en volwassenen.

Uitgebreid stilstaan bij details

De details en subtiele grapjes zijn eindeloos. Een lege prijzenkast in een huis, een dominee met een seksblaadje over nonnen op zijn bureau en hond Gromit die een boek leest van schrijver 'Dogstojevski'. In de films vliegen de details vaak onopgemerkt voorbij, maar in het Forum kunnen bezoekers er uitgebreid bij stilstaan.

Niet alleen de decors zijn te zien, maar ook de eerste schetsen van de personages en de werktafel van een animator. Op de achtergrond klinken scènes uit de films, die verspreid door de tentoonstelling vertoond worden.

Klei-animaties zijn enorm populair in Azië

Twee jaar geleden was Hans Pol in Seoul. Hij was zo enthousiast over de tentoonstelling 'The art of Aardman', dat hij die naar Nederland wilde halen. De tentoonstelling past volgens hem goed bij het Forum. 'We hebben hier veel aandacht voor populaire cultuur, film en animatie.'

De tentoonstelling is wel anders dan die in Azië, waar de klei-animaties enorm populair zijn. 'We hebben hem wat interactiever gemaakt, dat vinden we leuker voor kinderen. Ze kunnen hier zelf een stopmotionfilmpje maken bijvoorbeeld.'

Vijf meter hoog piratenschip is het vlaggenschip

Rosa (8) en Thomas (11) uit Haren zijn fan van Shaun het Schaap, een andere creatie van Aardman. 'Ik dacht dat alles met de computer gemaakt werd', zegt Thomas. Hij is verbaasd dat de poppetjes uit de films van klei blijken te zijn.

De poppetjes zijn gemaakt van klei (Foto: Noor Vloeimans/RTV Noord)

Zijn zusje Rosa vindt de verhalen van Aardman heel grappig. 'Er zitten veel avonturen in', vertelt ze. Vooral het vijf meter hoge piratenschip uit de film 'The Pirates! Band of Misfits' maakt indruk. 'Zo groot!'

Dat piratenschip is het vlaggenschip van de tentoonstelling. Het was een hele toer om het binnen te krijgen. Het past ook maar net: de zwarte vlag met doodshoofd drukt tegen het plafond. Het schip is, zoals Aardman te werk gaat, zeer gedetailleerd. 'Het bestaat uit veertigduizend losse stukjes', weet Pol.

Vanwege corona is de tentoonstelling langer te zien dan normaal. Op 9 mei gaan de veertigduizend stukjes weer de doos in. Dan wordt het schip afgebroken en is de tentoonstelling voorbij.