FC Groningen pakt na armetierig duel drie punten in Den Haag

De eerste seizoenszege van FC Groningen is een feit. In een slechte wedstrijd werd ADO Den Haag met 1-0 verslagen. De enige goal van de middag kwam op naam van ADO-verdediger Pinas die de bal zeer knullig in eigen goal schoot.

Traag tempo

Na de nederlaag tegen PSV had trainer Danny Buijs zijn elftal bijna helemaal in tact gelaten. De enige wijziging was Ajdin Hrustic die de logische vervanger was van de geblesseerde Arjen Robben. Beide ploegen begonnen erg tam aan het duel. Er vielen nauwelijks kansen te noteren en het spel verliep in een zeer traag tempo.

Eigen goal Pinas

Uit het niets kwam FC Groningen op voorsprong, halverwege de eerste helft. Een onschuldige voorzet van de opgestoomde Bart van Hintum werd zeer onhandig door Pinas achter zijn eigen doelman gewerkt. Groningen verdiende de voorsprong, maar wist verder weinig af te dwingen. Op slag van rust kreeg Dammers totaal onterecht geel na een mislukte actie van Besuijen.

Wissels ADO

In het begin van de tweede helft ontsnapte ADO-spits Kramer aan rood na een charge op Itakura. De VAR kwam eraan te pas, maar Makkelie hield het bij geel waar rood meer op zijn plaats was geweest. De thuisploeg ging na een aantal wissels opportunistischer spelen en daar hadden de gasten duidelijk meer moeite mee.

Gemiste kans Hrustic

De bezoekers verdedigen relatief eenvoudig de voorsprong. ADO bracht al vlot vier wissels, maar ging er absoluut niet beter van spelen. Groningen slaagde er niet in om een aantal effectieve counters op de mat te leggen. In de 75e minuut had FC Groningen de tweede treffer moeten maken. Suslov brak uit en schoof de bal alleen voor de keeper naar Hrustic. Het schot van de Australiër werd nog geblokt door een ADO-verdediger.

Drie punten

In de slotfase veranderde het wedstrijdbeeld niet meer en kon de FC de drie punten bijschrijven. FC Groningen heeft drie punten uit twee duels en vervolgt het seizoen aanstaande vrijdag met de uitwedstrijd tegen FC Twente. Aftrap in Enschede is om 20.00 uur.