Dammers: 'We vergeten door te drukken en de tweede goal te maken'

Verdediger Bart van Hintum stond aan de basis van de enige treffer. Zijn voorzet werd door Pinas in eigen doel gewerkt. 'ADO was niet best vandaag, een zwak team. We hadden het duel eerder moeten beslissen. Sergio Padt heeft niet veel hoeven te doen, dat zegt genoeg. Drie punten is het belangrijkste.'

Wessel Dammers was blij met de drie punten voor FC Groningen en begreep niet waarom hij een gele kaart had gekregen. 'Doordat we de tweede treffer niet maakten, bleef ADO nog in de wedstrijd. We hadden het af moeten maken.' Dammers kreeg onterecht geel na een duel met Besuijen. 'Die jongen krijgt een bal in zijn maag en valt daarna. Ongelooflijk dat het dan ook niet teruggedraaid kan worden.'

Coach Danny Buijs vond dat zijn ploeg had laten zien dat ze ADO de baas waren. 'In de beginfase vond ik ons spel uitstekend. We moeten veel meer scoren. In de eindpassing zijn we nog veel te slordig. De jongens werken keihard om dingen te verbeteren. Daarom ben ik ervan overtuigd dat we gaan groeien.' De club is bezig met Sparta-speler Harroui. 'Ik vind het een goede speler, anders hadden we geen bod uitgebracht. We kunnen hem goed gebruiken.'