Bewoners kermisexploitantenterrein boos op gemeente (update)

Bewoners van een kermisexploitantenterrein in Stad zijn boos op de gemeente. Vrijdag verschenen opeens houthakkers in het kamp om bomen te kappen, zodat er een parkeerplaats kan komen voor een nieuw appartementencomplex ernaast.

'Ik ga even een poosje ergens anders heen, dit grijpt me te veel aan. Ik zit onder de medicijnen en ik trek het even niet meer, praat u maar even verder met mijn buurman.'

Ze is flink geschrokken, de bewoonster van één van de wagens op het kermisexploitantenterrein aan de Helper Westsingel in de stadwijk Helpman. Haar wagen moet, net als een groepje bomen, plaatsmaken voor parkeerplaatsen, legt buurman Dick van Oort uit. Hij heeft zich als woordvoerder van de bewoners opgeworpen.

Onzekere toekomst

Op het kamp wonen zo'n twintig gezinnen in stacaravans en chalets. Verder staan er vis- en oliebollenkramen geparkeerd. Een gedeelte van de bewoners is nog altijd kermisexploitant en reist nog een deel van het jaar rond. De toekomst van het terrein is jarenlang onzeker geweest, maar in 2018 heeft de gemeente toegezegd het terrein op te zullen knappen.

Die opknapbeurt hangt samen met andere ontwikkelingen in het gebied. Het kampje ligt aan het Helperdiep en de oevers van dit daarvan worden langzaam maar zeker volgebouwd met appartementencomplexen. Op dit moment is het terrein pal naast het kamp aan de beurt.

Waar naartoe?

Volgens bewoners wil de projectontwikkelaar een hoek van het kamp gebruiken als parkeerplaats. Daarom moeten de bomen op die plek gekapt worden en moet de wagen van één van de bewoners wijken. Vrijdag kreeg ze te horen dat ze voor december weg moet, maar waar naartoe is volgens haar volstrekt onduidelijk.

'Op de bouwtekeningen zijn de parkeerplaatsen al ingetekend net als een 'wandelboulevard' langs het Helperdiep. 'Die loopt ook gewoon over ons kamp heen', zegt Van Oort. 'Hoe ze dat denken te realiseren is ons een raadsel'





Reactie gemeente

De gemeente Groningen laat desgevraagd weten dat de bewoners op de hoogte zijn van de plannen rondom het terrein. Een woordvoerder stelt dat er sinds vorig jaar gesprekken worden gevoerd met de bewoners over de ontwikkeling van het kermisterrein. Dat één van de bewoonster moet vertrekken is volgens de gemeente dan ook geen verrassing. De bewoonster wordt op dit moment nog 'gedoogd' omdat de plek officieel geen deel uitmaakt van het terrein. 'De bewoners weten dat deze plek onderdeel wordt van de toegang tot de nabijgelegen Helperkade.'



Aan dit artikel is een reactie van de gemeente Groningen toegevoegd, die waren eerder niet bereikbaar voor commentaar.