Scholtenmonument in Stadspark is zwaar beschadigd na aanrijding

Een auto reed tegen het monument. De bestuurder overleefde dit niet. Na de klap vloog de wagen in brand. De bronzen ornamenten aan het monument zijn deels gesmolten en enkele beelden zijn gebarsten.

Monument ter ere van Jan Evert Scholten

Het monument staat aan het eind van de Concourslaan in het Stadspark, vlak bij de drafbaan. Het is in 1931 geplaatst ter nagedachtenis aan de aardappelmeelfabrikant Jan Evert Scholten (1849- 1918).

De paardenfokkerij en drafsport waren liefhebberijen van Scholten

In zijn tijd was Scholten de rijkste Groninger en hij zat in het bestuur van talrijke verenigingen en stichtingen, waaronder die van de drafbaan. Hij was ook een van de initiatiefnemers en financiers van het Stadspark.

Direct na het overlijden van Scholten in 1918 werd een comité opgericht om een herdenkingsmonument in het Stadspark te plaatsen. De beeldhouwer Abraham Hesselink maakte de meeste onderdelen van het monument dat bestaat uit een sokkel met daarop een buste van Scholten. Die wordt geflankeerd door twee muurpartijen waarop bronzen plaquettes zitten die verwijzen naar de paardenfokkerij en de drafsport, twee liefhebberijen van Scholten. Naast de sokkel staan twee kinderen in sportkleding en op de hoeken van het monument zijn de wapens van Stad en Ommelanden geplaatst.

Het Scholtenmonument voor de beschadiging (Foto: RTV Noord)

Zit het 'legaat van Scholten' in het monument verborgen?

De Groninger gemeenteraad heeft vorige maand besloten dat de drafbaan in het Stadspark gesloten wordt om plaats te maken voor een groot evenemententerrein. Liefhebbers van de drafsport probeerden dit tegen te houden met een beroep op 'het legaat van Scholten', een notariële akte waarin zou staan dat de drafbaan voor altijd zou moeten blijven bestaan. Volgens verhalen zou dit 'legaat van Scholten' ingemetseld zijn in dit monument.

Onderzoek bracht wel een luikje tevoorschijn, maar na opening bleek er slechts een waterkraan in te zitten. Die werd vroeger gebruikt om de bloemen in de plantenbakken rond het monument te verzorgen.

