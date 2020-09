Leraren hebben voorrang bij coronatest: 'Dit was heel hard nodig'

Vanaf vandaag kunnen leraren en zorgpersoneel zich met voorrang laten testen op het coronavirus, dankzij een wijziging in het testbeleid. Marike Venema, directeur van de Brederoschool in Stad, is er maar wat blij mee en denkt dat veel collega-bestuurders op andere scholen dat ook zijn.

‘We hebben de afgelopen week bizarre toestanden meegemaakt met mensen die amper ziek waren en toch een week tot anderhalve week niet konden werken, omdat ze moesten wachten op de uitslag van hun test. Met alle gevolgen van dien’, blikt ze terug.

Zo had Venema haar handen vol om vervangers voor de leerkrachten te regelen die op een testuitslag zaten te wachten. Klassen herindelen om het lerarentekort op te lossen was vanwege de coronamaatregelen geen optie.

'Maatschappelijk enorme gevolgen'

Ze vreest ervoor dat, met de jaarlijkse griepgolf in aantocht, ook de Brederoschool er straks niet aan ontkomt om klassen naar huis te sturen als de situatie op de oude voet zou doorgaan. ‘Dat heeft maatschappelijk enorme gevolgen’, stelt Venema.

Dat leerkrachten zich nu met voorrang mogen laten testen op corona, kwam dan ook op een gelegen moment. ‘Ik gun iedereen een snelle testuitslag, maar voor het onderwijs is deze voorrangssituatie de beste alternatieve oplossing totdat de testcapaciteit op orde is.’

Bewijs aanvragen

Het is volgens Venema niet zo dat leerkrachten gewoon een belletje kunnen doen naar de GGD, waarna ze zo snel mogelijk worden ingepland.

‘Dat ligt iets gecompliceerder. Het is alleen voor leraren die voor de klas staan. Bovendien wordt eerst gevraagd of het intern kan worden opgelost. Als dat niet lukt, dan kunnen onze leerkrachten via mij een bewijs aanvragen dat testen écht nodig is. Met dat bewijs kan de GGD op een apart nummer worden gebeld en kun je vertellen wat er aan de hand is. Dat telefoonnummer mag niet uitlekken, want het is alleen voor die specifieke doelgroep.’

Discussie

Wie niet voor de klas staat, kan niet met voorrang worden getest. Een conciërge of onderwijsassistent moet dus genoegen nemen met de reguliere wachttijd voor de uitslag van een coronatest. ‘Het is ons duidelijk uitgelegd dat met voorrang testen alleen voor leerkrachten die voor de groep staan geldt’, gaat Venema verder. Dat het testen met voorrang tot discussie leidt, snapt ze wel.

Er zijn meer vitale beroepen waar misschien ook met voorrang getest zou moeten worden. Maar ik ben blij dat het in ieder geval voor leerkrachten geldt Marike Venema - Directeur Brederoschool Groningen

‘Er zijn meer vitale beroepen waar misschien ook met voorrang getest zou moeten worden. Maar ik ben blij dat het in ieder geval voor leerkrachten geldt. Vervangers zijn amper te krijgen. Het zoeken naar vervangers kost heel veel tijd en dan lukt het vaak ook nog niet om iemand te vinden.'

'Je weet het niet zeker'

Nu leerkrachten zich met voorrang kunnen laten testen, zitten scholen nu hoogstens een dag zonder leraar of lerares die in afwachting is van de testuitslag. Daar kan Venema wel mee leven. ‘Want dat stelt niets voor in vergelijking met anderhalf week wachten’, zegt ze.

‘Zo lang wachten is echt een drama, zeker als het om een aantal mensen tegelijk gaat. In veel gevallen hadden we al een sterk vermoeden dat een test negatief zou zijn, maar je weet het helaas niet zeker. Er mag geen enkel risico genomen worden. Daarom is de voorrang vanaf deze week wel heel fijn.’

Lees ook:

- Schooldirecteur over het nieuwe snotneusbeleid: 'Fijn, maar er zijn ook zorgen'

- Voorrang leraren bij coronatest gaat vrijdag in

- Commerciële coronatest voor leraren: van een praktisch 'ja' tot een principieel 'nee'