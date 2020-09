Expeditie 1,5 meter: 'Dit hoort hier niet'

In Kiel-Windeweer is zaterdagavond iemand gewond geraakt bij een schietpartij. De politie heeft negen mensen aangehouden. Ronald spreekt in Kiel-Windeweer met bewoners van het dorp.

'Dit hoort hier niet', zegt Simon Laan tegen Ronald. Hij heeft alles meegekregen van de schietpartij. 'Bij het eerste schot was ik nog thuis. Ik dacht: dit is niet goed', zegt hij. Laan is de straat opgegaan en heeft de politie gebeld. 'Ik zag iemand met een wapen en ik heb met hem gepraat', vertelt Laan.

Het wapen is na de schietpartij gedumpt in het water. Als Ronald zondag in Kiel-Windeweer is, wordt het wapen gevonden door duikers.

Ook in Expeditie Grunnen:

- Pom, pom, pompoen

- Ieder weekend een nieuw schilderij van Frank

- Prison Break in Grunnen

Expeditie 1,5 meter bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie 1,5 meter?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Maar we moeten wel 1,5 meter afstand bewaren. Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!

Benieuwd naar eerdere afleveringen van Expeditie Grunnen? Via de link hieronder kun je alle andere afleveringen terugzien.