Komt er deze week wel of geen kermis op het marktplein in Ter Apel?

Acht ondernemers hebben bezwaar aangetekend bij de rechter. Ze vinden dat de kermis van aankomende donderdag op het marktplein in Ter Apel niet door moet gaan vanwege de bereikbaarheid in het centrum, maar ook vanwege het coronavirus.

Parkeerdruk neemt toe

Ze hebben hun bezwaren kenbaar gemaakt bij de gemeente, maar dat zou geen invloed meer hebben op de geplande kermis van deze week. De ondernemers stapten daarom op advies van de gemeente naar de rechter. 'Het was niet onze bedoeling, maar het was de enige optie', vertelt onderneemster Monique van Zijl.

'Wij zijn geen tegenstander van de kermis en leuke evenementen in het dorp', zegt de onderneemster. Ze spreekt namens de acht ondernemers die bezwaren hebben. 'Ik heb juist de afgelopen jaren in activiteitencommissie gezeten en initiator geweest van leuke evenementen', vertelt ze.

Maar volgens de acht ondernemers is het centrum nauwelijks bereikbaar wanneer het marktplein aan de Marktstraat, de grootste parkeerplaats in het centrum van Ter Apel, deels wordt afgesloten. 'De parkeerdruk is in de afgelopen jaren sterk toegenomen', volgens Van Zijl. Ze zou dat al eerder hebben aangekaart bij de gemeente. Deze afsluiting was de zogenoemde druppel die de emmer deed overlopen.

Boeskoolmarkt

De kermis is onderdeel van de jaarlijkse Boeskoolmarkt. Die jaarmarkt gaat dit jaar niet door vanwege het coronavirus. Nadat de premier Rutte bekend maakte dat kermissen weer werden toegestaan, besloot de kermis alsnog een vergunningsaanvraag te doen.

'Met de opbouw van de kermis wachten we even tot dinsdag', vertelt kermisexploitant Martin Veen. Hij heeft alle voorbereidingen voor de kermis al getroffen.

Volgens de kermisexploitant zijn er extra maatregelen genomen om de kermis coronaproof te laten verlopen. Zo is er één ingang en één uitgang. Ook staan er desinfectiepompjes.

Dinsdagmiddag aan het einde van de middag weten we of de kermis door kan gaan of niet.