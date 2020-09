GGD Groningen past contactonderzoek aan wegens drukte (update)

Net als in andere regio's past ook de GGD in Groningen de werkwijze van het contactonderzoek aan.

Sinds vrijdag moeten positief geteste personen zelf recente contacten informeren en duidelijk maken dat zij in quarantaine moeten. 'We stellen samen met de positief geteste persoon nog wel de lijst met contacten op, de zogeheten index', zegt GGD-woordvoerder Hanneke Mensink. 'Die lijst plus informatie sturen we dan per mail op. De besmette persoon moet dan zelf de betrokken mensen informeren.'

Risicogroepen

Op deze manier hoopt de organisatie de overbelaste medewerkers enigszins te ontlasten. In sommige gevallen neemt de GGD nog steeds zelf contact op met de personen op de lijst, zegt Mensink: 'Bijvoorbeeld als het gaat om mensen uit bepaalde risicogroepen.'

Ook in westen en het midden van het land hebben de GGD's het contactonderzoek inmiddels deels losgelaten wegens overbelasting.

Dagelijks tachtig nieuwe besmettingen

'We moeten keuzes maken', zegt directeur Jos Rietveld van GGD Groningen over het besluit. 'We zitten nu op zo'n tachtig besmettingen per dag en dat loopt op. We hebben maar een bepaald aantal mensen dat het bronnen- en contactonderzoek kan doen. Daarom moeten we nu prioriteiten stellen. Dit maakt het voor ons beter behapbaar.'

Rietveld is niet bang dat mensen het advies in quarantaine te gaan minder snel aannemen als het niet van de GGD komt, maar van een bekende. 'Het is op dit moment de gezamenlijke verantwoordelijkheid van iedereen. Maar ook als wij wel bellen weten we niet of mensen het altijd overnemen.'

Dit bericht is aangevuld met quotes van Jos Rietveld

Lees ook:

- Leraren hebben voorrang bij coronatest: 'Dit was heel hard nodig'