Burgemeester Schuiling stuurt studenten vermanende brief

'Het gaat niet goed met de ontwikkeling van het coronavirus in Groningen. Het aantal besmettingen is de afgelopen weken fors toegenomen. Zeker de helft van die besmettingen vindt plaats onder jongeren, onder studenten. Dat moeten we samen stoppen. Daarom doe ik in deze brief een klemmend beroep op jou,' schrijft Schuiling.

'Waarom neem je die anderhalve meter niet in acht?'

De brief, die ook in het Engels is opgesteld, stelt vast dat de studenten zich weinig aantrekken van het risico dat ze voor anderen betekenen: 'Het beperken van het aantal besmettingen in Stad en Ommeland is een opdracht voor ons allemaal. Het is dus ook een opdracht voor de jongeren en studenten in Groningen. Mijn vraag aan jou is om na te gaan wat jij nog meer kan doen om het aantal besmettingen te beperken. Waarom ben je toch op die te drukke plekken? Waarom neem je die anderhalve meter afstand niet in acht?'

Mede namens de RUG en de Hanzehogeschool

De brief besluit met het uitspreken van de hoop dat studenten eraan meewerken het aantal coronabesmettingen in Groningen terug te dringen. Hij is mede ondertekend namens de bestuursvoorzitters van de RUG en de Hanzehogeschool.

