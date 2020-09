Roede van poldermolen De Dellen Nieuw-Scheemda afgebroken

De Dellen is in 1855 gebouwd in 't Waar om daar de polder droog te houden. De molen werd door ruilverkaveling en overbodig en in 1985 werd De Dellen verplaatst naar Nieuw-Scheemda. De poldermolen is vanwege de coronamaatregelen niet open voor publiek. Alleen de molenaar was in de molen aanwezig.

'Hij stond om acht uur nog te trillen op zijn benen toen hij mij belde', zegt Reint Huizenga van Molenstichting Midden- en Oost-Groningen.

De tegenoverliggende wiek wordt er ook afgehaald (Foto: Beppie van der Sluis/RTV Noord)

Onderzoek

Huizenga weet zelf niet precies wanneer de roede - een molen heeft vier wieken omdat twee roeden elkaar kruisen - is afgebroken. 'We hadden gistermiddag nog een gesprek bij de molen, ben daarna doorgefietst naar de Noordermolen. Op de terugweg naar huis kwam ik weer langs De Dellen en toen zaten ze er nog aan. Dat was om vijf uur. Om zeven uur werd ik gebeld dat de roede eraf lag.'

Wat de oorzaak is, is niet bekend. 'Daar wordt vandaag nog onderzoek naar gedaan', laat Huizenga weten. Molenmakersbedrijf Molema uit Heiligerlee is al sinds zondagavond bezig met het onderzoeken. De roede was volgens Huizenga 35 jaar oud. Normaal gesproken gaat een roede dertig tot vijftig jaar mee.