Groningse ziekenhuizen bezorgd over oplopend aantal besmettingen onder personeel

Het aantal besmettingen in Groningen loopt op en dat is ook terug te zien bij enkele van de grootste werkgevers in onze provincie: de ziekenhuizen.

Bij het UMCG in Groningen staat de teller inmiddels op 27 besmettingen onder medewerkers en studenten; het Martini Ziekenhuis heeft vier medewerkers met corona en Ommelander Ziekenhuis Groningen twee.

Niet aan het werk

Bij het Martini zijn twee van de vier stafmedewerkers zonder patiëntencontact, de overige twee werken op de afdeling geriatrie/chirurgie. Zij zijn volgens bestuurder Hans Feenstra niet aan het werk geweest toen ze klachten hadden. Wel zijn patiënten van deze medewerkers geïnformeerd en loopt het contactonderzoek.

Feenstra: 'We hebben geen aanwijzingen dat anderen er nadelen van ondervonden hebben.'

De bron is lastig te achterhalen en de focus ligt op het voorkomen van verdere verspreiding Dana Kragten - woordvoerder Martini Ziekenhuis (over of de ene de andere medewerker heeft besmet)

Bij twee besmettingen op één afdeling ligt de vraag voor de hand of de ene medewerker de ander besmet heeft. Dat is en blijft volgens het ziekenhuis onduidelijk.

'Het kan, maar het kan ook niet. De bron is lastig te achterhalen en de focus ligt op het voorkomen van verdere verspreiding,' zegt woordvoerder Dana Kragten.

Buiten het ziekenhuis

Bij het UMCG zijn de besmettingen geconstateerd onder zowel medewerkers als studenten (die in het ziekenhuis bijvoorbeeld coschappen lopen). Ze hebben het virus allemaal buiten het ziekenhuis opgelopen, zegt woordvoerder Lex Kloosterman: 'Je ziet in de samenleving het aantal besmette mensen toenemen, dus is het logisch dat een aantal ook bij ons zit.'

Het was volgens hem niet nodig patiënten te informeren, omdat alle besmette medewerkers op tijd naar huis zijn gegaan. Maar zowel het Martini Ziekenhuis als het UMCG maakt zich wel zorgen. Martini-topman Feenstra: 'Het is wel een wake up-call om de maatregelen goed in acht te nemen, ook in de thuissituatie.'

Hij roept alle medewerkers op de maatregelen te volgen.

Alleen met verklaring

Die oproep doet ook het UMCG, dat speciaal voor de studenten in het ziekenhuis nog een stapje verder gaat. Studenten mogen het ziekenhuis alleen in als ze een verklaring hebben ondertekend dat ze zich aan de coronaregels houden. Ze krijgen hierover allemaal een brief.

'Met de getekende verklaring geef je aan dat je je houdt aan de RIVM-gedragsregels, je verantwoordelijk gedraagt tijdens de opleiding en daarbuiten en je uiterste best doet om COVID 19-besmetting te voorkomen'.

Wij zijn beducht voor een domino-effect en alle gevolgen die dat(besmettingen onder studenten) met zich meebrengt: voor het onderwijs maar bovenal de patiëntenzorg! Gerda Croiset - Prodecaan UMCG in een brief

Aanleiding voor de brief zijn de besmettingen onder studenten van verschillende opleidingen, waardoor enkele studiegroepen en docenten thuis in quarantaine zitten. 'Wij zijn beducht voor een domino-effect en alle gevolgen die dat met zich meebrengt: voor het onderwijs maar bovenal de patiëntenzorg!' schrijft prodecaan onderwijs en opleiden Gerda Croiset in de brief.

Geen consequenties

Aan de verklaring hangen geen consequenties voor degene die toch corona oploopt. Het is volgens woordvoerder Lex Kloosterman 'bedoeld om studenten bewust te maken van hun verantwoordelijkheid en dat we er alleen samen voor kunnen zorgen het virus buiten de ziekenhuismuren te houden.'

Spannende herfst en winter

Al met al wacht de ziekenhuizen een spannende herfst en winter, zegt Hans Feenstra van het Martini Ziekenhuis.

'Ik maak me meer zorgen dan een maand of drie geleden. Het is een grillig virus dat zich moeilijk laat voorspellen. We kunnen niet langer dan voor twee weken voorspellingen doen.'

Toch benadrukt hij dat patiënten niet bang hoeven te zijn voor een besmetting in het ziekenhuis. 'Ik denk dat bezoekers en patiënten zo goed gecontroleerd worden dat ze daar bijna veiliger zijn dan elders.'

