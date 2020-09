Enorme klus: snelweg afgesloten voor bouw langste fietsbrug van Europa

In de nacht van vrijdag 2 op zaterdag 3 oktober wordt een 42 meter lang brugdeel over de snelweg geplaatst. Het stuk snelweg tussen afslag Heiligerlee en afslag Winschoten wordt speciaal daarvoor afgesloten tussen 22.00 uur ‘s avonds en 08.00 uur in de ochtend.

Langste fietsbrug van Europa

De fietsbrug wordt zo’n achthonderd meter lang en moet Blauwestad met Winschoten verbinden. Over het Oldambtmeer ligt al een tientallen meters lange brug die doorgetrokken moet worden over de A7.

Omdat het gaat om een brugdeel van 42 meter lang met een gewicht van 90 ton is ervoor gekozen om de werkzaamheden ‘s nachts uit te voeren. Het brugdeel wordt met de boot vanuit Kampen naar Winschoten gevaren. Automobilisten worden die nacht omgeleid.

Impressie van het deel dat over het Winschoterdiep geplaatst wordt (Foto: Gemeente Oldambt)

Een woordvoerder van de gemeente Oldambt: ‘Daar is zorgvuldig naar gekeken. Weggebruikers worden niet door woonwijken heen geleid. Je hebt ook te maken met vrachtwagens, die wil je niet door 30-kilometerzones laten rijden waar auto’s langs de weg geparkeerd staan. De omleidingsroute wordt keurig met borden aangegeven.’

Blijf thuis

De gemeente verzoekt inwoners om die specifieke nacht gewoon thuis te blijven. ‘Het gebeurt ‘s nachts, er zijn werkzaamheden en we hebben nog steeds te maken met corona. Dus wij hopen dat mensen niet naar de werkzaamheden toe komen, maar gewoon thuis blijven.’

Om ervoor te zorgen dat inwoners toch kunnen zien wat er allemaal gebeurt, denkt de gemeente Oldambt na over het (live) uitzenden van de aanleg via bijvoorbeeld social media. Dat moet in de loop van deze week duidelijk worden.

Nog een brugdeel

Over precies een maand, op woensdag 21 oktober, wordt nog een brugdeel geplaatst. Dat komt over het Winschoterdiep te liggen en is 23 meter lang. Die brug kan opengezet worden voor grotere schepen.

Het complete project heet nu nog ‘De Blauwe Loper’, maar wordt omgedoopt in de ‘Pieter Smit-brug’.

Zo komt de brug eruit te zien (Foto: Gemeente Oldambt)

