Nieuw Gronings theaterspektakel in de open lucht: Zummerbühne

Theater in de open Groningse lucht is populair. Zoals Aan de andere kant, over de Molukse geschiedenis, de voetbalopera Veendammer Wind of iets verder weg: het Pauperparadijs. Mensen staan er voor in de rij. Nu komt er een nieuwe loot aan de noordelijke theatertak: Zummerbühne.

Zummerbühne moet een decennia lang een jaarlijks terugkerend muziektheaterspektakel worden over en met Groningers en op een prachtige plek in Groningen. Mannen achter dit theaterspektakel zijn acteur Marcel Hensema en componist/dirigent Reinout Douma. 'Het moeten Groningse voorstellingen worden met landelijke uitstraling. We zien tribunes voor ons met duizend mensen erop', vertelt Douma.

Geen appeltje eitje

In tijden van corona is dat geen appeltje eitje. 'Zummerbühne gaat over een paar jaar spelen. Wij hopen dat we dan weer in betere tijden leven'. Hensema en Douma willen nadrukkelijk de Groningers bij het evenement betrekken.

'We willen de voorstellingen baseren op bijzondere verhalen uit onze provincie. Daarnaast moeten er honderden Groningers mee gaan spelen of werken aan het evenement. Ook willen we de toegangsprijs laag houden om zo veel mogelijk mensen te kunnen laten genieten', meent Douma.

Toukomst

Daar moet wel geld voor op tafel komen. Dat geld moet komen moet grotendeels komen uit het project Toukomst. Daarvoor is via het Nationaal Programma Groningen (NPG) een grote pot met geld beschikbaar. In Toukomst zijn tientallen projecten ingediend die de leefbaarheid in onze provincie moeten stimuleren. Via een internetverkiezing worden de winnende projecten gekozen.

2022

Ook Zummerbühne is een van die projecten. Deze week begint die verkiezing. Als alles gaat zoals Hensema en Douma denken en hopen dan moet in 2022 moet de eerste Zummerbühne van start gaan.

