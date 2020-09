Mening over Toukomst-projecten gevraagd voor besteding 100 miljoen euro

In totaal is voor het Nationaal Programma Groningen 1,15 miljard euro beschikbaar voor een periode van tien jaar. Toukomst heeft daarvan honderd miljoen euro te besteden.

Honderden ideeën

Eerder dit jaar zijn meer dan negenhonderd ideeën aangedragen om dat geld een goede plek te geven. De ideeën die raakvlakken met elkaar hebben, zijn in de afgelopen zomer gebundeld. In totaal zijn er nu nog 59 projecten die kans maken op geld van Toukomst.

Nu is het moment daar dat iedereen de overgebleven projecten mag beoordelen. Het Nationaal Programma Groningen laat daarvoor duizenden speciale Toukomst-kranten in de hele provincie huis aan huis bezorgen. Maar ook op de website van Toukomst kan iets gevonden worden van de projecten.

Uiteenlopende ideeën

Om een beeld te krijgen waar het om gaat: er zijn tal van uiteenlopende plannen voor meer cultuur in Stad en Ommeland of andere woonvormen en een verbetering van de gezondheid van Groningers. Maar er zijn ook plannen op het gebied van innovatie en vervoer. Zo is één van de ideeën om in Stad en Ommeland vijftienduizend elektrische deelauto's, -scooters en fietsen te plaatsen.

De stem van het volk

Hoewel de mening van de bewoners wordt gevraagd, benadrukt directeur Siem Janssen van het NPG dat het niet gaat om een verkiezing. 'We willen horen wat de Groningers van de ideeën vinden. Het is geen verkiezing omdat we willen voorkomen dat de beste lobby het meeste krijgt.'

De stem van het volk is dus niet doorslaggevend. Maar tegelijk ook weer wel, want het is uiteindelijk een burgerpanel dat zich buigt over alle meningen, zegt Janssen. 'Het burgerpanel is een doorsnee van de inwoners. Het is niet een stel bobo's die bij elkaar zijn gezet.'

Einde van dit jaar

Door de coronacrisis en tegelijk het grote aantal aangedragen ideeën heeft Toukomst de nodige vertraging opgelopen. Eigenlijk moest dit deel van het project al afgerond zijn. 'We hopen dat het burgerpanel richting het einde van het jaar een eindadvies heeft over de plannen.'

