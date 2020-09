Hoge werkdruk op middelbare scholen: 'Alles bij elkaar is het behoorlijk pittig'

Het voortgezet onderwijs draaiende houden is in deze coronatijd geen eenvoudige taak. Uitval van leraren, halflege klassen, strenge regels en uitgestelde toetsen; het leidt tot hoge werkdruk onder het personeel. Maandag was de eerste dag dat leraren met voorrang getest konden worden. We vragen drie schoolbestuurders hoe de vlag er bijhangt.

'We maken al twee weken gebruik van de commerciële route met het testen. Voor ons verandert er dus in praktische zin niet veel, behalve dat de rekening nu naar het Rijk gaat.' Dat zegt Ferdinand Vinke, bestuurder bij het Winkler Prins in Veendam.

'Dagkoersen'

Op de scholengemeenschap zijn nog geen bevestigde besmettingen geweest onder de 150 à 160 leraren en ongeveer 2000 leerlingen. Per dag laat gemiddeld iets meer dan één leraar zich testen. En zo’n tien tot vijftien procent van de leerlingen zit thuis.

Ver vooruitkijken kan én wil Vinke niet als het gaat om beleid maken. ‘Het zijn dagkoersen. Docenten willen graag voorkomen dat hun school dichtgaat. Het persoonlijk contact in het onderwijs is ontzettend belangrijk.'

'Dat zeggen de leraren ondanks dat het risico om besmet te raken voor hun relatief hoog is. Dat wil wel wat zeggen.’

Continuïteit

Gerard van Vliet is bestuurder van het Ubbo Emmius, een scholengemeenschap met locaties in Stadskanaal, Onstwedde en Winschoten. Zijn school maakte geen gebruik van commerciële tests en hij is ‘zeker blij’ dat de leraren nu eerder getest worden.

‘De continuïteit wordt beter gewaarborgd,' verwacht Van Vliet. Al zegt hij er direct bij: ‘Je kan eigenlijk geen beleid maken. Er zijn teveel variabelen tegelijkertijd waarop je geen invloed hebt.'

Vier uur per dag vrij

Ook zijn scholengemeenschap heeft nog geen bevestigde besmettingsgevallen gehad onder de ongeveer 2800 leerlingen. Ook niemand onder de driehonderd leraren en honderd man ondersteunend personeel is vooralsnog positief getest. ‘Al snel tien procent van de leerlingen zit gemiddeld thuis sinds de scholen weer open zijn', aldus Van Vliet.

Ook veel leraren zitten thuis, meestal met milde klachten. 'Dat leidt tot situaties waarbij klassen voor de helft ontbreken of leerlingen soms vier uur per dag vrij zijn. Er moeten extra vaak inhaaltoetsen gemaakt worden. Ook hebben we al een keer een klas naar huis moeten sturen.’

De werkdruk is kortom een stuk hoger dan normaal. ‘De druk op het onderwijs was al groot en dat blijft de komende tijd zo. Alles bij elkaar is het behoorlijk pittig’, aldus Van Vliet.

'Voorrang in zorg beter te billijken'

Ook Jan de Wit van het RSG Ter Apel ziet die toenemende werkdruk, maar als het gaat om de voorrang bij het testen laat hij een iets ander geluid horen dan zijn collega-bestuurders: 'Ik vind het fijn voor de leraren en de leerlingen, maar ik kan me voorstellen dat u en ik zeggen: Nu moeten wij langer wachten. Voorrang in de zorg is beter te billijken dan in het onderwijs.'

'Continuïteit is belangrijk; van de uren die uitvallen wordt niemand gelukkig. Maar het andere personeel wordt niet eerder getest, terwijl die ook gewoon op school rondlopen', aldus De Wit.

Praktijkexamens

De scholengemeenschap met ruim duizend leerlingen en honderdvijftig personeelsleden waarvan zo'n honderd leraren, heeft ook nog niet te kampen gehad met besmettingsgevallen. Sinds de scholen weer begonnen zijn hebben vijftien of zestien leraren zich laten testen, weet De Wit.

'Er is vrij veel lesuitval; de invaluren beginnen op te raken.' Hij voorziet onder meer problemen bij de praktijkexamens van de beroepsgerichte opleidingen. Die leerlingen hebben de afgelopen periode nauwelijks praktijkonderwijs gehad.

En de komende periode? 'Het griepseizoen komt eraan en we weten van voorgaande jaren wat dat inhoudt. Het belangrijkste is dat de testcapaciteit omhoog gaat, anders gaat dat echte problemen geven.'

Ritme

Als De Wit de situatie vergelijkt met een half jaar geleden, dan ziet hij toch een verbetering voor de leerlingen. 'Ik ben blij dat ze weer in beweging zijn. Het is goed dat ze elkaar weer zien, en ook de leraren en ander personeel.'

'Het is lekker dat leerlingen weer op tijd uit bed komen en op de fiets zitten: dat er weer ritme in hun leven zit. Regelmaat is erg belangrijk voor iemand in de puberteit.'



