Directeur FC Groningen: 'Ik stond na de goal ook heel hard te juichen'

‘Toen we een kans misten kwam er een krachtterm uit, maar toen we scoorden stond ik heel hard te juichen’, vertelt Gudde. ‘Ik heb in dit geval veel begrip voor de supporters.’

'Moet verschil tussen binnen en buiten komen'

‘Laat ik voorop stellen dat ik de positie van de premier heel goed begrijp’, gaat Gudde verder. ‘Ik zie ook dat de besmettingen oplopen, maar er ligt nog steeds heel weinig bewijs dat het virus zich in de buitenlucht snel verspreidt. Ik vind echt dat er een verschil moet komen tussen binnen en buiten. Dat daar echt anders naar gekeken moet worden. En dat Rutte het zo hard stelt, dat moet hij weten.’

FC Groningen-directeur Wouter Gudde (Foto: RTV Noord)

'Politiek mag anders kijken naar het voetbal'

De beleidsbepaler van FC Groningen vindt ook dat er wel wat anders naar de voetbalwereld gekeken mag worden door de politiek. ‘Ik vind namelijk dat wij het gewoon heel goed hebben gedaan. In ons stadion werd keurig de 1,5 meter afstand in acht genomen. We lopen als sector ook voorop in vergelijking met andere branches. We zijn expert op het gebied van crowd management en het organiseren van evenementen.’

