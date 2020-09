Suiker moet in de toekomst fossiele grondstoffen vervangen

In de zoektocht naar duurzamere productiemethoden in de industrie, bieden suikers uitkomst. Volgens Chemport Europe liggen daar voor Noord-Nederland kansen, maar er is wel werk aan de winkel.

'Suikers zijn prachtige bouwstenen voor de chemische industrie', stelt Chemport Europe. Door de structuur van de moleculen zijn ze bruikbaar voor het maken van bijvoorbeeld bioplastics, zo vervangen ze aardolie, dat normaal gebruikt wordt voor het maken van plastic.

Suikeragenda

Chemport Europe is een samenwerking van de chemiesector in Drenthe en Groningen, vooral gericht op de industriebedrijven in Emmen en Delfzijl. Samen met een aantal bedrijven werd een Suikeragenda opgesteld, waarin suiker als grondstof in Noord-Nederland in kaart werd gebracht. Die agenda ligt sinds maandag op het bureau van gedeputeerden van beide provincies.

'We hebben een beeld geschetst van wat mogelijk is in 2030 en 2050', legt Erin Bekkering van Chemport Europe uit. 'Het is een startpunt van wat we gezamenlijk kunnen doen. Het is niet dat er volgende maand meteen iets concreets moet gebeuren, maar het zou mooi zijn als de provincies meegaan, de industrie zet er op in.'

Suikerbieten

Volgens Bekkering ligt er in het Noorden al een goede basis. 'Suiker wordt hier al op industriële schaal geproduceerd, de suikerbieten horen bij de regio. Tegelijkertijd is er industrie, je hebt een plek nodig om het te maken. De moleculen van suiker hebben een mooie structuur, we moeten slimme routes verzinnen. Uiteindelijk gaat het erom dat je economisch moet kunnen concurreren met de fossiele grondstoffen', zegt Bekkering.

Op verschillende plekken op de wereld wordt onderzocht naar de toepassingen van suikermoleculen. 'Maar zo'n samenwerking als hier ken ik niet.' Tot 2025 moet er volgens de onderzoekers worden ingezet op het klaarmaken voor opschaling, de vijf jaar daarna moeten er concrete stappen worden gezet in het verwerken. Daarna kan de blik op het langetermijnproces naar 2050, waarin het Noorden moet uitgroeien tot vooraanstaande suikerchemieregio.