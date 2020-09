Gaskraan komend jaar nog iets verder dicht: winning maximaal 8,1 miljard kuub

De gaskraan in Groningen gaat komend jaar iets verder dicht dan aanvankelijk verwacht werd. In Groningen mag komend jaar maximaal 8,1 miljard kubieke meter gas worden gewonnen. Dat is 1,2 miljard kuub minder dan waar voor de zomer vanuit werd gegaan.

Minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat de maatregelen voor de afbouw van de gaswinning in Groningen op schema liggen. Mede door het sneller vullen van de gasopslag bij Norg, kan de gaswinning sneller omlaag.

Voor het eerst sinds 1967

Dit lopende jaar wordt er maximaal 9 miljard kubieke meter gas uit de Groningse bodem gepompt. Dat is ook al minder dan aanvankelijk was voorzien. Het is bovendien voor het eerst sinds 1967 dat er minder dan 10 miljard kuub gas wordt gewonnen in Groningen.

Het Groningenveld kan definitief dicht zodra het veld ook in uitzonderlijke situaties niet meer nodig is voor de leveringszekerheid Minister Eric Wiebes

Het is de bedoeling dat er vanaf halverwege 2022 geen gas meer gewonnen hoeft te worden uit het Groningenveld. Een aantal gaslocaties blijft dan nog wel beschikbaar voor noodgevallen, zoals een extreem koude winter. 'Het Groningenveld kan definitief dicht zodra het veld ook in uitzonderlijke situaties niet meer nodig is voor de leveringszekerheid.'

Nog sneller

Wiebes schrijft aan de Tweede Kamer dat hij wel onderzoekt of het gasveld nog sneller definitief kan sluiten. Mogelijk kan de gasopslag bij Grijpskerk de reserverol van het Groningenveld na 2022 overnemen.

'Ik heb aan Gasunie Transport Services gevraagd om te onderzoeken of dit technisch mogelijk is en welke bijdrage Grijpskerk kan leveren aan een versnelde sluiting.'

