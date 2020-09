Donar speelt toernooi in 'bubbel' op Cyprus: 'Een blikje bier kost 8,5 euro'

‘Het was al een behoorlijke opgave om überhaupt hier aanwezig te zijn. We moesten eerst negatieve coronatesten kunnen overleggen en speciale toestemming hebben om hier te komen, omdat wij voor Cyprus een rood land zijn, zodat we niet 14 dagen in quarantaine hoeven als wij terugkomen. Dus we hadden behoorlijk wat papierwerk bij ons om dat allemaal te bewijzen, en dat hebben we ook allemaal nodig gehad, zowel op Schiphol als in Wenen’, zo begint Besselink.

‘In Wenen was het wel even spannend, want daar hadden we niet zo veel overstaptijd en de vlucht naar Wenen toe was verlaat, dus de aansluiting konden we eigenlijk niet meer halen. Dat was wel spannend, want er ging maar één vlucht per dag van Wenen naar Cyprus. Maar goed, het vliegtuig heeft op ons gewacht, dus we konden hard hollend van de ene gate naar de andere net de aansluiting halen. Onderwijl moesten we toch nog wel de papieren laten zien, maar dat is gelukt.’

‘Vervolgens zit je hier echt in een bubbel. We mogen niet uit het hotel, daar staan ook echt mensen voor en die wijzen je erop dat als je naar buiten gaat, dat je onmiddellijk uit het toernooi wordt gezet. Je mag alleen maar in de lobby van het hotel zitten op gepaste afstand van iemand anders, en met een mondkapje.’

‘Je mag nergens heen. Aan de overkant is een supermarkt, maar daar mag je niet naartoe. Als je wat wil drinken kun je dat uit de minibar halen maar een blikje bier kost al acht en een halve euro, een kopje koffie bij de bar kost vijf en een halve euro. Ongelooflijk duur. Ja, die Cyprioten hebben natuurlijk ook een toeristisch seizoen gehad dat in het water is gevallen.’

‘Ook moet onze fysiotherapeut, Edwin Keijzer, elke dag een log bijhouden van de temperaturen van iedereen. Wanneer je eventjes in de tuin van het hotel gaat en je komt weer naar binnen, dan wordt onmiddellijk je temperatuur weer gemeten. Dat gebeurt ook als je de bus ingaat en van de bus terugkomt. De bussen worden voordat je weggaat ook helemaal schoongemaakt.’

‘Er zijn hier nog geen additionele COVID-testen gedaan, maar dat kan maar zo gebeuren, dat hebben ze aangekondigd. We zitten hier in aparte ruimtes waar we eten en waar we de video kijken. We gaan van het hotel naar de gym, en weer terug. That’s it.’

Bij de tegenstander, BC Dnipro, waren recent nog vijf coronagevallen. Hoe het er nu precies voor staat, is niet bekend bij Besselink. ‘We weten alleen dat er tien spelers zijn van Dnipro en dat er eentje nog onduidelijk is. Ik weet niet wat er met hem is, maar we bereiden ons voor op alle spelers. Als je hier ziek wordt, dan is het de regel dat je hier in Cyprus in quarantaine gaat.’

‘We hebben de spelers van Dnipro al wel gezien, maar daar moeten we ook op afstand van blijven. Daar waren wel jongens bij die ik niet graag tegen zou willen komen op het moment dat ik denk dat ze onvriendelijke dingen in de zin hebben’, lacht Besselink. ‘En die nummer 44, oh, dat is een beer! Dat is echt niet te geloven. En hij zag er ook niet zo vrolijk uit.’

‘Nee dat zijn geen kleine jongens, dus ik denk dat als we tegen ze spelen dat we het dan moeten hebben van onze techniek, van onze snelheid en we moeten hopen dat ze er niet alleen uitzien als mastodonten, maar zich ook zo bewegen in het veld. Thomas en Juwann hebben er een mooie kluif aan. Ik denk als wij heel snel spelen, dat we dat wel kunnen redden. Maar het zal spannend worden. Maar niet op kracht, want ze zijn gewoon fysiek een heel sterk team.’

‘Iedereen bij ons kan spelen. dus dat gaat goed. Er wordt wel heel scherp getraind, vind ik. Heel geconcentreerd. De trainingen zijn niet superlang maar wel heel erg intensief. En daarnaast is er natuurlijk voldoende ruimte om fit en uitgerust aan de wedstrijd te beginnen.’

‘Er is dus nul komma nul publiek. Alleen maar de mensen die getest zijn, zitten er bij. Ook de scheidsrechter en de commissarissen zijn getest. Eén van de scheidsrechters zijn vrouw heeft een besmetting opgelopen. Hij is negatief getest, desondanks mocht hij niet komen. Dus het is echt heel streng. We hebben zelfs regels voor de bus, als er in de bus een midden-ingang is, dan moet je die gebruiken, de eerste drie stoelen mag je niet bezetten en de buschauffeurs zijn getest. Mondkapjes moet je altijd op, ook in de bus.’

‘Als je wisselspeler bent en je zit op de bank, dan is de afstand tussen de zitplaatsen twee meter, dus dan hoef je geen mondkapje op te hebben. Maar de staf moet wel tijdens de hele wedstrijd een mondkapje dragen. Zelfs tijdens de pauze van de wedstrijd moeten de spelers een mondkapje op als ze naar de kleedkamer lopen. Zodra je in de kleedkamer bent, mogen die weer af. Als de wedstrijd afgelopen is, dan moeten de spelers ook een mondkapje op. Je mag ook niemand aanraken, de spelers geen high five geven, de scheidsrechters geen hand geven, noem maar op.’

Of het door de coronamaatregelen meer werk is voor de teammanager? ‘Ja, dit was dus meer regelwerk van tevoren, maar nu we hier zijn, is het minder, omdat je niks mag. Het is nu zeg maar klaar.’

Het duel tegen Dnipro begint om 15.30 uur Nederlandse tijd en is live te volgen via een stream op onze website en via Facebook.

